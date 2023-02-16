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بايدن يستقبل شولتس بالبيت الأبيض في 3 مارس
بايدن يستقبل شولتس بالبيت الأبيض في 3 مارس
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن 3 آذار/مارس المقبل. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T14:38+0000
2023-02-16T14:38+0000
أخبار ألمانيا
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القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس.وقال البيان: "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب بالمستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض يوم الجمعة 3 آذار/مارس 2023".وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها".ووفقا للبيان فإنهما سيناقشان تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-زيلينسكي-سيلتقي-بايدن-في-بولندا-1073574199.html
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أخبار ألمانيا, جو بايدن, البيت الأبيض, الأخبار, العالم
أخبار ألمانيا, جو بايدن, البيت الأبيض, الأخبار, العالم

بايدن يستقبل شولتس بالبيت الأبيض في 3 مارس

14:38 GMT 16.02.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن 3 آذار/مارس المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس.
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
أمس, 18:24 GMT
وقال البيان: "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب بالمستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض يوم الجمعة 3 آذار/مارس 2023".
وأضاف البيان: "زيارة المستشار تمثل فرصة لإعادة التأكيد على روابط الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وألمانيا حليفنا في الناتو".
وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث "سيناقش القادة جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا، وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها".
ووفقا للبيان فإنهما سيناقشان تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والتعاون المتواصل في مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.
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