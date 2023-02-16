https://sputnikarabic.ae/20230216/بايدن-يوجه-خطابا-للأمريكيين-بشأن-المنطاد-الصيني--1073626430.html

بايدن يوجه خطابا للأمريكيين بشأن المنطاد الصيني

بايدن يوجه خطابا للأمريكيين بشأن المنطاد الصيني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابا، اليوم الخميس، بشأن المنطاد الصيني، و3 أجسام جوية مجهولة لاحقة، أسقطت فوق أمريكا الشمالية خلال الشهر... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T19:03+0000

2023-02-16T19:03+0000

2023-02-16T19:03+0000

العالم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

البيت الأبيض

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيوجه خطابا للأمريكيين يتضمن "ملاحظات بشأن استجابة الولايات المتحدة للأجسام الجوية الأخيرة"، بحسب "فرانس برس".وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بايير أن بايدن سيناقش "الرد الحاسم" لما تقول واشنطن إنه كان منطاد تجسس صيني لكن بكين تصر على أنه جهاز لاختبار الطقس خرج عن السيطرة.وذكرت أيضا أنه سيعلق في خطابه المقرر في الثانية مساء على جهود ضمان "السلامة والأمن للمواطنين الأمريكيين".وتشهد الولايات المتحدة حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.

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