https://sputnikarabic.ae/20230216/برلمانيون-جزائريون-استثمارات-شيفرون-الأمريكية-تعزز-الشراكة-وتهدف-لتأمين-الطاقة-لأوروبا--1073611588.html

برلمانيون جزائريون: استثمارات "شيفرون" الأمريكية تعزز الشراكة وتهدف لتأمين الطاقة لأوروبا

برلمانيون جزائريون: استثمارات "شيفرون" الأمريكية تعزز الشراكة وتهدف لتأمين الطاقة لأوروبا

قال برلمانيون جزائريون إن المحادثات التي تجريها شركة "شيفرون" الأمريكية من أجل السماح لها بالتنقيب عن الطاقة في الجزائر، يأتي في إطار توجه بلادهم لتنويع... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T14:06+0000

2023-02-16T14:06+0000

2023-02-16T14:06+0000

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وبحسب حديث النواب لـ"سبوتنيك"، فإن الجزائر منفتحة على جميع الشركاء على قاعدة "رابح-رابح"، وأنها تسعى لتأمين الإمدادات الطاقة للشركاء في أوروبا والأسواق الأخرى، وأن دخول واشنطن للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط يأتي في ظل البحث عن بدائل الطاقة ارتباطا بالأزمة الراهنة في أسواق الطاقة.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل يومين أن شركة شيفرون بدأت محادثات مع الجزائر للسماح لشركة النفط الأمريكية بالقيام بأعمال تنقيب عن الطاقة في الجزائر باستثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار.اتفاق لم يعلن بعديقول البرلماني الجزائري سليمان رزقاني، إن الاتفاق لم الجزائر لم تعلن عن إتمام أي اتفاق حتى الآن، لكن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، صرح بأن هناك مفاوضات من أجل إبرام عقد الاستثمار مع شركة شيفرون الأمريكيةيضيف البرلماني الجزائري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مساعي الشركة الأمريكية والتي تعد من الشركات الكبرى في مجال الطاقة، تأتي في إطار مساعي الجزائر لتنويع الاستثمارات في مجال الطاقة مع الشركات العملاقة، حيث وقعت الأخيرة العام الماضي عقودا ضخمة مع "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية و"إيني" الإيطالية و"توتال إينرجي" الفرنسية.يربط البرلماني الجزائري بين دخول الشركة الأمريكية "شيفرون" على خط الاستثمارات في الجزائر وبين قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، العام الماضي، والذي منح حوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب.في ظل التوترات العالمية ومحاولات الاستقطاب الجارية على الساحة الدولية سعت واشنطن لتعزيز علاقاتها مع العديد من الدول. وهو ما يشير إليه البرلماني بأن العقد الجديد والاستثمار الأمريكي يعزز العلاقة بين البلدين، بعدما انحصرت لسنوات في التعاون العسكري والأمني، وتعاون طاقي محدود.حجم التبادل التجارييبلغ التبادل التجاري بين الجزائر والجانب الأمريكي أكثر من 3 مليار دولار، إذ تعتبر الجزائر الشريك الثالث في أفريقيا، لكن البرلماني الجزائري يرى أن الرقم الحالي لا يمثل حجم مكانة البلدين.لا يستبعد البرلماني الجزائري توجه الجزائر لزيادة حجم التعاون والتبادل مع واشنطن، على مبدأ "رابح- رابح"، بما يحقق التنوع الاقتصادي والتبادلات مع جميع الدول.ويرى أن الجزائر باتت أكبر انفتاحا على تنويع الشراكات والاستثمار بما يعزز مكانتها في القارة الأفريقية، خاصة في ظل إمكانات هائلة تتوفر لدى الجزائر وتجعلها حاضنة الاستثمار في القارة الأفريقية.تسعى أوروبا لتأمين أسواق طاقة بديلة للغاز الروسي، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، فيما أكد العديد من الخبراء مرات عدة، عدم قدرة الدول المنتجة للنفط والغاز على تأمين كامل حاجة أوروبا، الأمر الذي يضيف الكثير من الأعباء على استيراد كميات من أسواق أخرى، أو الشروع في عمليات تنقيب تتطلب سنوات.قدرات هائلةالبرلماني الجزائري بريش عبد القادر، يرى أن اهتمام الشركة الأمريكية شيفرون بالاستثمار في الجزائر بحجم استثمارات 17 مليار دولار "حسب التقارير غير الرسمية من طرف الجزائر"، يترجم حقيقة الوجهة الاستثمارية الجزائرية، وأنها أصبحت أكثر جاذبية خاصة في مجال الطاقة في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتحولات فيما يعرف بـ"جيوبوليتيك الطاقة".بحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى أن الجزائر لديها قدرات طاقوية كامنة في البترول أو الغاز تقدر بنحو 10 مليار برميل نفط احتياطي، و24 مليار متر مكعب من الغاز.يتفق البرلماني الجزائري حول توجه الجزائر نحو تنويع شراكتها على قاعدة "رابح-رابح" من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات للمساهمة في ضمان الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر، خاصة في السوق الأوربية، وغيرها من الأسواق.ظروف مواتية للجزائرويرى البرلماني الجزائري أن الظروف الحالية مناسبة، خاصة في ظل ما تشهده السوق الطاقوية، بما يسمح للجزائر بأن تعزز مكانتها في السوق الدولية، كفاعل رئيسي في ضمان الإمدادات.وفي وقت سابق قال المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، في تصريحات صحفية: "نجري مناقشات حول اختيار أماكن الاستكشاف.. وتبقى الجوانب التعاقدية، وهدفنا هو إبرام عقد خلال العام الجاري"، حسب النهار الجزائرية.وتمتلك الجزائر، العضو في "أوبك"، بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، وتعتبر من أكبر المصدرين للغاز نحو أوروبا بعد روسيا.

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