https://sputnikarabic.ae/20230216/بوتين-التفاوض-مع-الأكراد-أسهل-من-أمريكا-بما-يخص-الأطفال-الروس-في-سوريا-1073619640.html

بوتين: التفاوض مع الأكراد أسهل من أمريكا بما يخص الأطفال الروس في سوريا

بوتين: التفاوض مع الأكراد أسهل من أمريكا بما يخص الأطفال الروس في سوريا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بعد حديثه مع مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا-بيلوفا، حول مسألة الصعوبات في استرجاع الأطفال الروس من... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T15:22+0000

2023-02-16T15:22+0000

2023-02-16T15:22+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069022288_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_133814cc84ea8188435f730202d8923f.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأبلغت لفوفا-بيلوفا الرئيس الروسي خلال اجتماعهما أنها كانت في سوريا، وكيف نظم الأمريكيون بمساعدة الأكراد، مسيرة ضد وصولها.وقالت مفوضة حقوق الطفل للرئيس الروسي أنها تمكنت من استرجاع 69 طفلاً فقط إلى روسيا خلال عام 2022، وكانت ترغب بإخراج المزيد من سوريا.وقال بوتين معلقا على كلام لفوفا بيلوفا: "هناك أناس عقلاء، يمكنك التفاوض معهم "الأكراد"، التفاوض معهم أسهل من التفاوض مع الأمريكيين. لكنهم هم من يسيطر على الوضع هناك.. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل. ومن خلال السلطات الرسمية في سوريا. لكني أعتقد أنه من الممكن العمل معهم مباشرة في مثل هذه القضية الإنسانية. سنفكر في كيفية القيام بذلك وكيفية مساعدتك".يذكر أنه بدأ العمل على تحديد مكان مواطنين قاصرين من روسيا الاتحادية، والموجودين على أراضي العراق وسوريا وإعادتهم إلى وطنهم في صيف عام 2017.وبناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الإدارات والهيئات الروسية لمتابعة هذه القضية والمساعدة في عودة الأطفال إلى وطنهم تحت إشراف مفوضة حقوق الطفل.وكانت مفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، قد أعلنت في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 أنه منذ عام 2018 تمكنت روسيا من إعادة 228 طفلاً من سوريا إلى العائلات الروسية، بما في ذلك من مخيمات اللاجئين.

https://sputnikarabic.ae/20230216/موسكو-يتم-استخدام-قنوات-الاتصال-العسكرية-بين-روسيا-وحلف-الناتو-حسب-الضرورة-1073604251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا