https://sputnikarabic.ae/20230216/بوتين-يلتقي-بنظيره-البيلاروسي-غدا-في-موسكو-1073594693.html
بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو
بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم غد... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:31+0000
2023-02-16T10:31+0000
2023-02-16T10:31+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد الاجتماع بين بوتين ولوكاشينكو يوم الجمعة: "أما بالنسبة للتحضيرات لاجتماع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو غدًا، نعم أستطيع أن أؤكد أنه يتم التحضير لمثل هذا الاجتماع".وبدوره، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه من المقرر مناقشة قضايا الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تطوير التكامل داخل دولة الاتحاد يوم غد الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتابع: "أحد أهم الأسئلة هو أننا ما زلنا نريد أن نرى كيف تفي حكومتا بيلاروس وروسيا بالمهام التي حددناها. بادئ ذي بدء، اقتصادي، من حيث موارد الطاقة، السوق الموحدة، إحلال الواردات وكيف يتم تمويلها، وكيف يتم تنفيذها. وإذا وصلنا إلى قضية تجمع القوات المشترك في بيلاروس، فسنناقش هذا أيضًا بالطبع".
https://sputnikarabic.ae/20230216/ليتوانيا-تنهي-تعاونها-مع-بيلاروسيا-في-اتفاقية-المرور-عبر-الحدود-1073579873.html
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العالم, روسيا
بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم غد الجمعة، في موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد الاجتماع بين بوتين ولوكاشينكو يوم الجمعة: "أما بالنسبة للتحضيرات لاجتماع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو غدًا، نعم أستطيع أن أؤكد أنه يتم التحضير لمثل هذا الاجتماع".
وبدوره، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه من المقرر مناقشة قضايا الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تطوير التكامل داخل دولة الاتحاد يوم غد الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت وكالة بلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "سنناقش قضايا الأمن والدفاع، لكن الشيء الرئيسي (سبق أن قلت إننا نستعد لاجتماع المجلس الأعلى للدولة في وقت ما في أبريل ومايو) هو مناقشة القضايا الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي ستتم مناقشتها في المجلس الأعلى للدولة".
وتابع: "أحد أهم الأسئلة هو أننا ما زلنا نريد أن نرى كيف تفي حكومتا بيلاروس وروسيا بالمهام التي حددناها. بادئ ذي بدء، اقتصادي، من حيث موارد الطاقة، السوق الموحدة، إحلال الواردات وكيف يتم تمويلها، وكيف يتم تنفيذها. وإذا وصلنا إلى قضية تجمع القوات المشترك في بيلاروس، فسنناقش هذا أيضًا بالطبع".