عربي
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
https://sputnikarabic.ae/20230216/بوتين-يلتقي-بنظيره-البيلاروسي-غدا-في-موسكو-1073594693.html
بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو
بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم غد... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:31+0000
2023-02-16T10:31+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050100456_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_b3a9f16d9e8bb27274846e371e130b6e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد الاجتماع بين بوتين ولوكاشينكو يوم الجمعة: "أما بالنسبة للتحضيرات لاجتماع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو غدًا، نعم أستطيع أن أؤكد أنه يتم التحضير لمثل هذا الاجتماع".وبدوره، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه من المقرر مناقشة قضايا الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تطوير التكامل داخل دولة الاتحاد يوم غد الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتابع: "أحد أهم الأسئلة هو أننا ما زلنا نريد أن نرى كيف تفي حكومتا بيلاروس وروسيا بالمهام التي حددناها. بادئ ذي بدء، اقتصادي، من حيث موارد الطاقة، السوق الموحدة، إحلال الواردات وكيف يتم تمويلها، وكيف يتم تنفيذها. وإذا وصلنا إلى قضية تجمع القوات المشترك في بيلاروس، فسنناقش هذا أيضًا بالطبع".
https://sputnikarabic.ae/20230216/ليتوانيا-تنهي-تعاونها-مع-بيلاروسيا-في-اتفاقية-المرور-عبر-الحدود-1073579873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/09/1050100456_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_76749982e70867b50c7bda9b2eeb19df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي غدا في موسكو

10:31 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم غد الجمعة، في موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد الاجتماع بين بوتين ولوكاشينكو يوم الجمعة: "أما بالنسبة للتحضيرات لاجتماع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو غدًا، نعم أستطيع أن أؤكد أنه يتم التحضير لمثل هذا الاجتماع".
وبدوره، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه من المقرر مناقشة قضايا الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تطوير التكامل داخل دولة الاتحاد يوم غد الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
06:29 GMT

ونقلت وكالة بلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "سنناقش قضايا الأمن والدفاع، لكن الشيء الرئيسي (سبق أن قلت إننا نستعد لاجتماع المجلس الأعلى للدولة في وقت ما في أبريل ومايو) هو مناقشة القضايا الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي ستتم مناقشتها في المجلس الأعلى للدولة".

وتابع: "أحد أهم الأسئلة هو أننا ما زلنا نريد أن نرى كيف تفي حكومتا بيلاروس وروسيا بالمهام التي حددناها. بادئ ذي بدء، اقتصادي، من حيث موارد الطاقة، السوق الموحدة، إحلال الواردات وكيف يتم تمويلها، وكيف يتم تنفيذها. وإذا وصلنا إلى قضية تجمع القوات المشترك في بيلاروس، فسنناقش هذا أيضًا بالطبع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала