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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/تحذيرات-الغارات-الجوية-تصدر-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1073578855.html
تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا
تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
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2023-02-16T02:50+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى
https://sputnikarabic.ae/20220318/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لقرية-فرونزي-شرقي-أوكرانيا-1060043932.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية

تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا

02:42 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 02:50 GMT 16.02.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
18 مارس 2022, 05:12 GMT
واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:54 GMT
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