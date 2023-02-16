https://sputnikarabic.ae/20230216/تحذيرات-الغارات-الجوية-تصدر-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1073578855.html
تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا
تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T02:42+0000
2023-02-16T02:42+0000
2023-02-16T02:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى
https://sputnikarabic.ae/20220318/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لقرية-فرونزي-شرقي-أوكرانيا-1060043932.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية
تحذيرات الغارات الجوية تصدر في جميع أنحاء أوكرانيا
02:42 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 02:50 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.