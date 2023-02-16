https://sputnikarabic.ae/20230216/تركي-آل-الشيخ-يبحث-عن-طفل-سوري-لتحقيق-أمنيته-بلقاء-رونالدو-فيديو-1073624856.html
تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري لتحقيق أمنيته بلقاء رونالدو... فيديو
تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري لتحقيق أمنيته بلقاء رونالدو... فيديو
ناشد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن طفل سوري، تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T18:05+0000
2023-02-16T18:05+0000
2023-02-16T18:05+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وانتشر مؤخرا على الإنترنت، مقطع فيديو لطفل سوري، قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".وكان رونالدو قد انضم للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى عام 2025.وشارك في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون يوم غد الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/37-قناة-في-125-دولة-تنقل-مباريات-الدوري-السعودي-بسبب-رونالدو-1072675219.html
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رياضة, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار سوريا اليوم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, تركي آل الشيخ, السعودية, أخبار سوريا اليوم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري لتحقيق أمنيته بلقاء رونالدو... فيديو
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ناشد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن طفل سوري، تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.
وانتشر مؤخرا على الإنترنت، مقطع فيديو لطفل سوري، قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.
وأعاد تركي آل الشيخ
مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".
وكان رونالدو
قد انضم للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى عام 2025.
وشارك في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون يوم غد الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي
ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.