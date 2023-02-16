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https://sputnikarabic.ae/20230216/خبيرة-تغذية-روسية-تنصح-بتناول-أطعمة-وفيتامينات-مهمة-لعمل-الدماغ-1073580565.html
خبيرة تغذية روسية تنصح بتناول أطعمة وفيتامينات مهمة لعمل الدماغ
خبيرة تغذية روسية تنصح بتناول أطعمة وفيتامينات مهمة لعمل الدماغ
أشارت خبيرة تغذية روسية إلى عدد من الفيتامينات والمواد الغذائية التي تحسن وظائف عمل الدماغ. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:06+0000
2023-02-16T07:06+0000
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قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا إن فيتامينات "ب" ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية تعمل على تحسين وظائف المخ.وفقا للخبيرة، يمكن أن يكون لـ"أوميغا 3" تأثير خاص على نشاط الدماغ.وفي تصريح لـ"فيتشيرنايا موسكفا"، أضافت: "أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تخفف الالتهاب وتجعل الدم أكثر سيولة مع لويحات تصلب الشرايين والضغط المرتفع أو المنخفض، لتساعد الدم على المرور عبر الأوعية ووقف تكوين جلطات الدم".وللحصول على مضادات الأكسدة من الضروري تناول العنب البري والرمان، وأشارت الخبيرة لأهمية فيتامين د والألياف والمغنيسيوم، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من الجزر والسبانخ واللحوم، كما يوجد فيتامين د، في كبد سمك القد والأسماك الزيتية والبيض.وحددت الخبيرة أن تناول ملعقة واحدة من الكبد تكفي لتجديد الاحتياجات اليومية من الفيتامين.
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

خبيرة تغذية روسية تنصح بتناول أطعمة وفيتامينات مهمة لعمل الدماغ

07:06 GMT 16.02.2023
© flickr.com / Ars Electronicaسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© flickr.com / Ars Electronica
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أشارت خبيرة تغذية روسية إلى عدد من الفيتامينات والمواد الغذائية التي تحسن وظائف عمل الدماغ.
قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا إن فيتامينات "ب" ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية تعمل على تحسين وظائف المخ.
وفقا للخبيرة، يمكن أن يكون لـ"أوميغا 3" تأثير خاص على نشاط الدماغ.
وفي تصريح لـ"فيتشيرنايا موسكفا"، أضافت: "أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تخفف الالتهاب وتجعل الدم أكثر سيولة مع لويحات تصلب الشرايين والضغط المرتفع أو المنخفض، لتساعد الدم على المرور عبر الأوعية ووقف تكوين جلطات الدم".

وأشارت إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة توجد في زيت السمك والجوز وزيت بذر الكتان، ومن بين فيتامينات ب، اختارت الخبيرة فيتامين ب 12، لأهميته لوظيفة الدماغ، حيث يوجد في المنتجات الحيوانية، كالكبد وأنواع مختلفة من اللحوم. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى مضادات الأكسدة روتين وكيرسيتين وريفيناتروز وبوليفينول، وهذه المواد تحمي خلايا المخ من التلف وتحافظ أيضًا على فيتامين سي الذي يطيل عمل مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها.

وللحصول على مضادات الأكسدة من الضروري تناول العنب البري والرمان، وأشارت الخبيرة لأهمية فيتامين د والألياف والمغنيسيوم، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من الجزر والسبانخ واللحوم، كما يوجد فيتامين د، في كبد سمك القد والأسماك الزيتية والبيض.
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