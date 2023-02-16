https://sputnikarabic.ae/20230216/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-حقيقة-وضع-الجيش-الأوكراني-بعد-تصريحات-الناتو-بشأن-نفاد-الذخيرة-1073610494.html

خبير عسكري أمريكي يكشف حقيقة وضع الجيش الأوكراني بعد تصريحات الناتو بشأن نفاد الذخيرة

خبير عسكري أمريكي يكشف حقيقة وضع الجيش الأوكراني بعد تصريحات الناتو بشأن نفاد الذخيرة

أعلن الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن استنفاد مخازن الأسلحة لدى الحلفاء بسبب الصراع في... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T13:47+0000

2023-02-16T13:47+0000

2023-02-16T13:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال ماكغريغور خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "الذخيرة تنفد في أوكرانيا، ولا شك في ذلك إنهم مجبرون على التراجع وإعادة تجميع صفوفهم، وإلا فسيتم تدميرهم ببساطة".وفقًا للخبير الأمريكي المتقاعد هناك إشارة إلى مشكلة متنامية بين الحلفاء بسبب عدم القدرة على تجديد إمدادات الأسلحة الضرورية.واعتبر مكغريغور أن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المساعدة المقدمة إلى كييف قد يتم مراجعتها قريبًا، مضيفا أن الوضع الآن صعب للغاية وكلما زاد اليأس أصبحت التصريحات في أوكرانيا والغرب أكثر هزلية.

https://sputnikarabic.ae/20230216/مسؤول-أوكراني-يكشف-عن-تغييرات-في-أساليب-وطرق-قتال-الجيش-الروسي-1073596090.html

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