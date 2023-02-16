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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-حقيقة-وضع-الجيش-الأوكراني-بعد-تصريحات-الناتو-بشأن-نفاد-الذخيرة-1073610494.html
خبير عسكري أمريكي يكشف حقيقة وضع الجيش الأوكراني بعد تصريحات الناتو بشأن نفاد الذخيرة
خبير عسكري أمريكي يكشف حقيقة وضع الجيش الأوكراني بعد تصريحات الناتو بشأن نفاد الذخيرة
أعلن الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن استنفاد مخازن الأسلحة لدى الحلفاء بسبب الصراع في... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:47+0000
2023-02-16T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "الذخيرة تنفد في أوكرانيا، ولا شك في ذلك إنهم مجبرون على التراجع وإعادة تجميع صفوفهم، وإلا فسيتم تدميرهم ببساطة".وفقًا للخبير الأمريكي المتقاعد هناك إشارة إلى مشكلة متنامية بين الحلفاء بسبب عدم القدرة على تجديد إمدادات الأسلحة الضرورية.واعتبر مكغريغور أن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المساعدة المقدمة إلى كييف قد يتم مراجعتها قريبًا، مضيفا أن الوضع الآن صعب للغاية وكلما زاد اليأس أصبحت التصريحات في أوكرانيا والغرب أكثر هزلية.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مسؤول-أوكراني-يكشف-عن-تغييرات-في-أساليب-وطرق-قتال-الجيش-الروسي-1073596090.html
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العالم
العالم

خبير عسكري أمريكي يكشف حقيقة وضع الجيش الأوكراني بعد تصريحات الناتو بشأن نفاد الذخيرة

13:47 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanovدبابات الجيش الأوكراني
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
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أعلن الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن استنفاد مخازن الأسلحة لدى الحلفاء بسبب الصراع في أوكرانيا يشير إلى "الوضع اليائس للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقال ماكغريغور خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "الذخيرة تنفد في أوكرانيا، ولا شك في ذلك إنهم مجبرون على التراجع وإعادة تجميع صفوفهم، وإلا فسيتم تدميرهم ببساطة".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
10:57 GMT
وفقًا للخبير الأمريكي المتقاعد هناك إشارة إلى مشكلة متنامية بين الحلفاء بسبب عدم القدرة على تجديد إمدادات الأسلحة الضرورية.
واعتبر مكغريغور أن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المساعدة المقدمة إلى كييف قد يتم مراجعتها قريبًا، مضيفا أن الوضع الآن صعب للغاية وكلما زاد اليأس أصبحت التصريحات في أوكرانيا والغرب أكثر هزلية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:03 GMT
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