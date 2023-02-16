https://sputnikarabic.ae/20230216/خبير-لا-يمكن-محاسبة-واشنطن-ولو-ثبت-تورطها-في-تفجير-السيل-الشمالي2-1073619465.html
خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"
خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"
نناقش في هذه الحلقة: مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية وتحدث نقطة طبية في ريف اللاذقية؛ القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:09+0000
2023-02-16T15:09+0000
2023-02-16T15:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073618921_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_08ba0e90b62689cb8976b83c11dbc3d0.png
خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"
خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي 2". وذلك بعد أن نشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش في مقال كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني لـ"حصاد الأسبوع":"العرين" السورية: نساعد المتضررين داخل مراكز الإيواء وخارجهاتستمر عمليات مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بدعم من عدة دول حول العالم.وحول عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية تحدثت لـ "حصاد الأسبوع" مشرفة صالات الإيواء في المدينة الرياضية التابعة لمؤسسة "العرين" الإنسانية، السيدة رنا محمد ديب يسوف قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073618921_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cf1dfbcf08bfd1fc9bdbb0e9f50c8278.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية وتحدث نقطة طبية في ريف اللاذقية؛ القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك؛ روسيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث تفجير "السيل الشمالي 2"؛ مودعون يحرقون مصارف في لبنان.
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي 2". وذلك بعد أن نشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش في مقال كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني لـ"حصاد الأسبوع":
"المنظمات الدولية رهينة للولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على دول عدم الانحياز والدول المعادية للسياسة الغربية كروسيا والصين أن تقف في وجهها، لأن هذه المنظمات إن كانت أمم متحدة أو مجلس أمن أو غيرهما، بحاجة إلى إعادة تكوين، وهيكلة المجتمع الدولي بالكامل بعد أن سيطرت عليه واشنطن وعملت على تسييسه لمصالحها الشخصية، بحيث منعت دول العالم من اللجوء إليها، وتوجه روسيا لمجلس الأمن الدولي لن يفيد شيئا، لأنه لا يوجد حاليا أي منظمة يمكنها محاسبة الولايات المتحدة ولو أثبت تورطها في تفجير السيل الشمالي2".
"العرين" السورية: نساعد المتضررين داخل مراكز الإيواء وخارجها
تستمر عمليات مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بدعم من عدة دول حول العالم.
وحول عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية تحدثت لـ "حصاد الأسبوع" مشرفة صالات الإيواء في المدينة الرياضية التابعة لمؤسسة "العرين" الإنسانية، السيدة رنا محمد ديب يسوف قائلة:
"نحن نساعد بقدر الإمكان ولدينا لجان متوزعة في مختلف المناطق لتحديد العائلات المتضررة حتى تلك التي لم تأت إلينا نحاول مساعدتها بالمواد الغذائية والمنظفات وبكل الاحتياجات الأخر. يأتي إلينا أطباء يقومون بمعاينة المرضى والأطفال، ونحن بدورنا نغطي متطلبات العمليات الجراحية ونقدم المساعدة للمشافي لتقوم بعملها تجاه للمتضررين".
التفاصيل في الملف الصوتي...