https://sputnikarabic.ae/20230216/خبير-لا-يمكن-محاسبة-واشنطن-ولو-ثبت-تورطها-في-تفجير-السيل-الشمالي2-1073619465.html

خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"

خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"

نناقش في هذه الحلقة: مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية وتحدث نقطة طبية في ريف اللاذقية؛ القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T15:09+0000

2023-02-16T15:09+0000

2023-02-16T15:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2" خبير: لا يمكن محاسبة واشنطن ولو ثبت تورطها في تفجير "السيل الشمالي2"

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي 2". وذلك بعد أن نشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش في مقال كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، ستيفن صهيوني لـ"حصاد الأسبوع":"العرين" السورية: نساعد المتضررين داخل مراكز الإيواء وخارجهاتستمر عمليات مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، بدعم من عدة دول حول العالم.وحول عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية تحدثت لـ "حصاد الأسبوع" مشرفة صالات الإيواء في المدينة الرياضية التابعة لمؤسسة "العرين" الإنسانية، السيدة رنا محمد ديب يسوف قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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