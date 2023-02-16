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https://sputnikarabic.ae/20230216/دراسة-دواء-جديد-يزيد-10-من-عمر-الإنسان-ويكافح-الشيخوخة--1073591838.html
دراسة: دواء جديد يزيد 10% من عمر الإنسان ويكافح الشيخوخة
دراسة: دواء جديد يزيد 10% من عمر الإنسان ويكافح الشيخوخة
أظهرت تجربة من جامعة "وايبابا تاوماتا راو" في أوكلاند أن إعطاء دواء لعلاج السرطان للفئران السليمة في منتصف العمر (سنة واحدة) لفترة طويلة يزيد من عمرها بمعدل... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:42+0000
2023-02-16T09:42+0000
مجتمع
الصحة
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وأكد الباحثون أن في هذه الدراسة، تم تغذية الفئران بنظام غذائي مضاف إليه دواء يسمى "ألبيليسيب".أظهرت النتائج أن الفئران التي تتغذى بالغذاء مع الدواء المضاف تعيش لفترة أطول، وبيّنت أيضا بعض العلامات الجيدة على الصحة مع التقدم بالعمر مثل تحسين الأداء والقوة.ومع ذلك، فإن الباحثين حذروا بشأن التطبيق على البشر، لأن الفئران التي عولجت بالعقار لديها أيضا بعض العلامات السلبية للشيخوخة مثل انخفاض كتلة العظام.يقول الباحث كريس هيدغز: "الشيخوخة لا تتعلق فقط بمدى الحياة ولكن أيضًا بجودة الحياة" لذلك، كان من دواعي سرورنا أن نرى هذا العلاج الدوائي لا يزيد من طول عمر الفئران وحسب، بل أظهر أيضًا العديد من علامات الشيخوخة الصحية، نحن نعمل الآن لفهم كيفية حدوث ذلك ".ويقول الباحث الرئيسي البروفيسور تروي ميري: "نحن لا نقترح أن يتناول أي شخص هذا الدواء على المدى الطويل لإطالة العمر، حيث توجد بعض الآثار الجانبية. ومع ذلك، فإن هذا العمل يحدد الآليات الحاسمة للشيخوخة والتي ستكون مفيدة في جهودنا طويلة الأجل لزيادة العمر والمدى الصحي. كما يقترح عددًا من الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها استخدام علاجات قصيرة الأمد مع هذا الدواء لعلاج بعض الحالات الصحية الأيضية (الحالات المرضية الناتجة عن العيوب الوراثية) ونحن نتابع هذا الأمر الآن"، حسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وفي السياق نفسه، نوّه البروفيسور بيتر شيبرد إلى أن دواء " ألبيليسيب " يستهدف إنزيما يسمى "بي 3-كيناز"وأضاف شيبرد: "لقد عملنا على تطوير عقاقير لاستهداف الإنزيم "بي 3-كيناز" لأكثر من 20 عاما، حيث أشارت الأدلة إلى أنها ستكون مفيدة لعلاج السرطانات حيث أن العديد من السرطانات لديها تنشيط زائد لهذا".وتابع: "من الرائع أن نرى أن هذه الأدوية قد يكون لها استخدامات في مجالات أخرى وتكشف عن آليات جديدة تساهم في الأمراض المرتبطة بالعمر".
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https://sputnikarabic.ae/20230215/دراسة-تكشف-عن-دواء-يعالج-التوحد-1073568726.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

دراسة: دواء جديد يزيد 10% من عمر الإنسان ويكافح الشيخوخة

09:42 GMT 16.02.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharukدواء في يد رجل
دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharuk
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أظهرت تجربة من جامعة "وايبابا تاوماتا راو" في أوكلاند أن إعطاء دواء لعلاج السرطان للفئران السليمة في منتصف العمر (سنة واحدة) لفترة طويلة يزيد من عمرها بمعدل 10%، ليصل إلى حوالي ثلاث سنوات.
وأكد الباحثون أن في هذه الدراسة، تم تغذية الفئران بنظام غذائي مضاف إليه دواء يسمى "ألبيليسيب".
أظهرت النتائج أن الفئران التي تتغذى بالغذاء مع الدواء المضاف تعيش لفترة أطول، وبيّنت أيضا بعض العلامات الجيدة على الصحة مع التقدم بالعمر مثل تحسين الأداء والقوة.
ومع ذلك، فإن الباحثين حذروا بشأن التطبيق على البشر، لأن الفئران التي عولجت بالعقار لديها أيضا بعض العلامات السلبية للشيخوخة مثل انخفاض كتلة العظام.
يقول الباحث كريس هيدغز: "الشيخوخة لا تتعلق فقط بمدى الحياة ولكن أيضًا بجودة الحياة" لذلك، كان من دواعي سرورنا أن نرى هذا العلاج الدوائي لا يزيد من طول عمر الفئران وحسب، بل أظهر أيضًا العديد من علامات الشيخوخة الصحية، نحن نعمل الآن لفهم كيفية حدوث ذلك ".
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ويقول الباحث الرئيسي البروفيسور تروي ميري: "نحن لا نقترح أن يتناول أي شخص هذا الدواء على المدى الطويل لإطالة العمر، حيث توجد بعض الآثار الجانبية. ومع ذلك، فإن هذا العمل يحدد الآليات الحاسمة للشيخوخة والتي ستكون مفيدة في جهودنا طويلة الأجل لزيادة العمر والمدى الصحي. كما يقترح عددًا من الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها استخدام علاجات قصيرة الأمد مع هذا الدواء لعلاج بعض الحالات الصحية الأيضية (الحالات المرضية الناتجة عن العيوب الوراثية) ونحن نتابع هذا الأمر الآن"، حسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وفي السياق نفسه، نوّه البروفيسور بيتر شيبرد إلى أن دواء " ألبيليسيب " يستهدف إنزيما يسمى "بي 3-كيناز"
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وأضاف شيبرد: "لقد عملنا على تطوير عقاقير لاستهداف الإنزيم "بي 3-كيناز" لأكثر من 20 عاما، حيث أشارت الأدلة إلى أنها ستكون مفيدة لعلاج السرطانات حيث أن العديد من السرطانات لديها تنشيط زائد لهذا".
وتابع: "من الرائع أن نرى أن هذه الأدوية قد يكون لها استخدامات في مجالات أخرى وتكشف عن آليات جديدة تساهم في الأمراض المرتبطة بالعمر".
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