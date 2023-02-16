عربي
https://sputnikarabic.ae/20230216/رئيسي-يتهم-أمريكا-بمواصلة-زعزعة-الأمن-في-المنطقة-من-خلال-إنشاء-الجماعات-التكفيرية-1073583045.html
رئيسي يتهم أمريكا بمواصلة زعزعة الأمن في المنطقة من خلال إنشاء "الجماعات التكفيرية"
رئيسي يتهم أمريكا بمواصلة زعزعة الأمن في المنطقة من خلال إنشاء "الجماعات التكفيرية"
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أمريكا بمواصلة زعزعة الأمن في المنطقة من خلال إنشاء الجماعات التكفيرية"، مؤكدًا أن "إيران أسهمت في توفير الأمن لشعوب... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:57+0000
2023-02-16T07:57+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
وقال رئيسي، خلال كلمته في مسجد "دونغ سي" في العاصمة الصينية بكين، إن "إيران والصين لديهما العديد من الطاقات لتنمية العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واصفًا العلاقات الإيرانية الصينية بالاستراتيجية، وأن الجانبين اتفقا على تنمية هذه العلاقات، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد أن "السبب في عداء أمريكا والاستكبار العالمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى انتهاجها الاستقلالية"، مضيفًا: "رغم كل العداء الأمريكي تمكنت الثورة في إيران من المضي في مسار التطور والتنمية بشكل أقوى من ذي قبل".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "النظام الاستكباري فشل في جميع مؤامراته ضد إيران"، مؤكدًا أن بلاده "أسهمت في توفير الأمن لشعوب المنطقة، إلا أن أمريكا كانت وما زالت بصدد زعزعة أمن المنطقة من خلال إنشاء الجماعات التكفيرية".وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الأمريكيون ولا أية قوة أخرى على أدنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها"، مشيدًا ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات.وأكد أن "البنى التحتية في إيران صممت بشكل لا يمكن للعدو أن يقوم بفعل شيء ضد الثورة الإسلامية"، مؤكدًا "ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي للمشاكل التي تواجه المواطنين وحلها لأن أعين الشعب الإيراني تراقب أداءهم".من جهته، حذر قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني"، مؤكدًا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر".وقال تنكسيري إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لا يمكن تصوره"، مشيرًا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي".وختم تنكسيري، بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لا نجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفًا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصًا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".
https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/أمريكا-الخيار-العسكري-مع-إيران-مطروح-على-الطاولة-1072906764.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/فؤاد-حسين-نحن-على-اتصال-مع-أمريكا-وإيران-لخفض-التوتر-الذي-یصب-لصالح-العراق-1073468206.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الصين
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الصين

رئيسي يتهم أمريكا بمواصلة زعزعة الأمن في المنطقة من خلال إنشاء "الجماعات التكفيرية"

07:57 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أمريكا بمواصلة زعزعة الأمن في المنطقة من خلال إنشاء الجماعات التكفيرية"، مؤكدًا أن "إيران أسهمت في توفير الأمن لشعوب المنطقة".
وقال رئيسي، خلال كلمته في مسجد "دونغ سي" في العاصمة الصينية بكين، إن "إيران والصين لديهما العديد من الطاقات لتنمية العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واصفًا العلاقات الإيرانية الصينية بالاستراتيجية، وأن الجانبين اتفقا على تنمية هذه العلاقات، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأكد أن "السبب في عداء أمريكا والاستكبار العالمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى انتهاجها الاستقلالية"، مضيفًا: "رغم كل العداء الأمريكي تمكنت الثورة في إيران من المضي في مسار التطور والتنمية بشكل أقوى من ذي قبل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
9 فبراير, 20:38 GMT
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "النظام الاستكباري فشل في جميع مؤامراته ضد إيران"، مؤكدًا أن بلاده "أسهمت في توفير الأمن لشعوب المنطقة، إلا أن أمريكا كانت وما زالت بصدد زعزعة أمن المنطقة من خلال إنشاء الجماعات التكفيرية".
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن "إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الأمريكيون ولا أية قوة أخرى على أدنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها"، مشيدًا ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات.
وأكد أن "البنى التحتية في إيران صممت بشكل لا يمكن للعدو أن يقوم بفعل شيء ضد الثورة الإسلامية"، مؤكدًا "ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي للمشاكل التي تواجه المواطنين وحلها لأن أعين الشعب الإيراني تراقب أداءهم".
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
أمريكا: الخيار العسكري مع إيران مطروح على الطاولة
31 يناير, 08:42 GMT
من جهته، حذر قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني"، مؤكدًا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر".
وقال تنكسيري إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لا يمكن تصوره"، مشيرًا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي".
وختم تنكسيري، بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لا نجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
فؤاد حسين: نحن على اتصال مع أمريكا وإيران لخفض التوتر الذي یصب لصالح العراق
13 فبراير, 15:58 GMT
كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.
وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفًا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".
واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصًا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала