https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تدعو-دول-الشرق-الأوسط-لتصنيع-السلاح-بشكل-مشترك-1073585824.html
روسيا تدعو دول الشرق الأوسط لتصنيع السلاح بشكل مشترك
روسيا تدعو دول الشرق الأوسط لتصنيع السلاح بشكل مشترك
قال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport" (روس أوبورون إكسبورت) ، إن روسيا تعرض على دول الشرق الأوسط إنشاء أسلحة بشكل مشترك، بما في ذلك المشاركة... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:32+0000
2023-02-16T08:32+0000
2023-02-16T09:04+0000
العالم العربي
روسيا
رصد عسكري
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جاء تصريح ميخييف، قبل افتتاح معرض الأسلحة الدولي آيدكس 2023، الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.وأشار المدير العام لشركة Rosoboronexport، أن المجالات الواعدة الأخرى للتعاون العسكري الفني مع دول المنطقة تشمل مشاريع التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للبحرية وأسلحة للقوات البرية.وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم "تشيك ميت"، وقد استعيرت هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك".
https://sputnikarabic.ae/20210722/المقاتلة-الروسية-تشيك-ميت-1049629627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, رصد عسكري
العالم العربي, روسيا, رصد عسكري
روسيا تدعو دول الشرق الأوسط لتصنيع السلاح بشكل مشترك
08:32 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
قال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport" (روس أوبورون إكسبورت) ، إن روسيا تعرض على دول الشرق الأوسط إنشاء أسلحة بشكل مشترك، بما في ذلك المشاركة في مشروع المقاتلة الخفيفة من الجيل الخامس Checkmate.
جاء تصريح ميخييف، قبل افتتاح معرض الأسلحة الدولي آيدكس 2023، الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.
وأضاف: "نعمل اليوم بنشاط على مقترحات بشأن أشكال شراكة أكبر مع دول الشرق الأوسط، والمتعلقة أساسا بنقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك، وتدرس Rosoboronexport خيارات التصنيع المشترك لمنتجات حديثة عالية التقنية، بما في ذلك مقاتلة من الجيل الخامس تعتمد على "Checkmate" للطائرات التكتيكية الخفيفة".
وأشار المدير العام لشركة Rosoboronexport، أن المجالات الواعدة الأخرى للتعاون العسكري الفني مع دول المنطقة تشمل مشاريع التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للبحرية وأسلحة للقوات البرية.
وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم "تشيك ميت
"، وقد استعيرت هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك".