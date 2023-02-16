عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تطرد-4-من-موظفي-السفارة-النمساوية---1073610552.html
روسيا تطرد 4 من موظفي السفارة النمساوية
روسيا تطرد 4 من موظفي السفارة النمساوية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو طردت أربعة موظفين في السفارة النمساوية من روسيا كإجراء رد مماثل، وقد تلقى السفير النمساوي مذكرة بهذا... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:44+0000
2023-02-16T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية، أنه في 16 فبراير/شباط، تم استدعاء السفير النمساوي لدى موسكو فيرنر ألمهوفر إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له احتجاج شديد اللهجة: "فيما يتعلق بالإعلان الاستفزازي من قبل فيينا الرسمية عن أربعة موظفين في البعثات الخارجية الروسية في النمسا أشخاص غير مرغوب فيهم".وقال السفير، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية : "لم يتم تقديم أي ادعاءات محددة ضد دبلوماسيينا باستثناء تصريحات لا أساس لها وإشارات مبهمة مستندة إلى رأي أجهزة أمنية".وأضاف لوبلينسكي، بأنه التقى في بداية نيسان الماضي، مع وزير الخارجية النمساوي، الذي، وفقًا للسفير، أكد أن فيينا لن تطرد دبلوماسيين روس دون سبب.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن فيينا أعلنت أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، اثنان من السفارة الروسية زُعم أنهما ارتكبا "أعمالًا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، بالإضافة إلى دبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تدعو-دول-الشرق-الأوسط-لتصنيع-السلاح-بشكل-مشترك-1073585824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا تطرد 4 من موظفي السفارة النمساوية

13:44 GMT 16.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو طردت أربعة موظفين في السفارة النمساوية من روسيا كإجراء رد مماثل، وقد تلقى السفير النمساوي مذكرة بهذا الصدد.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية، أنه في 16 فبراير/شباط، تم استدعاء السفير النمساوي لدى موسكو فيرنر ألمهوفر إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له احتجاج شديد اللهجة: "فيما يتعلق بالإعلان الاستفزازي من قبل فيينا الرسمية عن أربعة موظفين في البعثات الخارجية الروسية في النمسا أشخاص غير مرغوب فيهم".

وكان السفير الروسي لدى فيينا، دميتري لوبلينسكي، قد أفاد في وقت سابق، بأن السلطات النمساوية لم تقدم أي ادعاءات محددة لتفسير طرد الدبلوماسيين الروس، باستثناء المزاعم.

وقال السفير، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية : "لم يتم تقديم أي ادعاءات محددة ضد دبلوماسيينا باستثناء تصريحات لا أساس لها وإشارات مبهمة مستندة إلى رأي أجهزة أمنية".

ولفت السفير إلى أن البعثات الروسية لدى النمسا تمر بنفس الظروف التي عايشتها في نيسان/ أبريل 2022، عندما كانت هناك موجة من الطرد الجماعي للدبلوماسيين من الدول الغربية.

عرض مقاتلة كش ملك الروسية الحديثة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
روسيا تدعو دول الشرق الأوسط لتصنيع السلاح بشكل مشترك
08:32 GMT
وأضاف لوبلينسكي، بأنه التقى في بداية نيسان الماضي، مع وزير الخارجية النمساوي، الذي، وفقًا للسفير، أكد أن فيينا لن تطرد دبلوماسيين روس دون سبب.

واختتم السفير الروسي، بالقول: "لكن بعد مرور 24 ساعة على الأقل (بعد عقد اللقاء مع الوزير النمساوي)، اختبرنا نفس الشيء الذي يحدث الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن فيينا أعلنت أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، اثنان من السفارة الروسية زُعم أنهما ارتكبا "أعمالًا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، بالإضافة إلى دبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала