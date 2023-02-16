https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تطور-ليزرا-عسكريا-لرصد-وتحديد-الأشخاص-1073581465.html
روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص
روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص
كشف مصدر من داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الخميس، عن تطوير ليزر قادر على اكتشاف وتحديد الأشخاص من عشرات الكيلومترات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:22+0000
2023-02-16T07:22+0000
2023-02-16T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الليزر موجّه وهو غايته التعرف على شخص من مسافة تصل إلى 18 كيلومترا".وأضاف المصدر أنه تم تطوير ليزر الاستطلاع الذي ستكون مهمته كشف وتحديد الهدف على أساس المعدات التي تم تطويرها من قبل في المجمع الصناعي العسكري الروسي.وبحسب المصدر، فإن المنتج الجديد قد يتم تحسينه في الوقت الراهن لتوسيع مهامه وهو قائم على أساس هيكل مركبة "تايفون"، والتي تم تطويرها لصالح قوات العمليات الخاصة وتتضمن المعدات الموجودة على الجهاز استقبال نتائج الاستطلاع وتسجيلها وتخزينها ونقلها.وتابع المصدر: "تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إصلاح الإحداثيات التي يتم إرسالها بواسطة إشارة رقمية إلى المستلم وعند استخدام مكرر، يمكن أن يصل نطاق نقل البيانات إلى 400 كيلومتر".
https://sputnikarabic.ae/20190401/تايفون-العرض-العسكري-نوفوسيبيرسك-1040155337.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص
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كشف مصدر من داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الخميس، عن تطوير ليزر قادر على اكتشاف وتحديد الأشخاص من عشرات الكيلومترات.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الليزر موجّه وهو غايته التعرف على شخص من مسافة تصل إلى 18 كيلومترا".
وأضاف المصدر أنه تم تطوير ليزر الاستطلاع الذي ستكون مهمته كشف وتحديد الهدف على أساس المعدات التي تم تطويرها من قبل في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وبحسب المصدر، فإن المنتج الجديد قد يتم تحسينه في الوقت الراهن لتوسيع مهامه وهو قائم على أساس هيكل مركبة "تايفون"، والتي تم تطويرها لصالح قوات العمليات الخاصة وتتضمن المعدات الموجودة على الجهاز استقبال نتائج الاستطلاع وتسجيلها وتخزينها ونقلها.
وتابع المصدر: "تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إصلاح الإحداثيات التي يتم إرسالها بواسطة إشارة رقمية إلى المستلم وعند استخدام مكرر، يمكن أن يصل نطاق نقل البيانات إلى 400 كيلومتر".