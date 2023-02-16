عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تطور-ليزرا-عسكريا-لرصد-وتحديد-الأشخاص-1073581465.html
روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص
روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص
كشف مصدر من داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الخميس، عن تطوير ليزر قادر على اكتشاف وتحديد الأشخاص من عشرات الكيلومترات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:22+0000
2023-02-16T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101862/41/1018624192_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_03a0fe3efa3fe67c614f7b978807b863.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الليزر موجّه وهو غايته التعرف على شخص من مسافة تصل إلى 18 كيلومترا".وأضاف المصدر أنه تم تطوير ليزر الاستطلاع الذي ستكون مهمته كشف وتحديد الهدف على أساس المعدات التي تم تطويرها من قبل في المجمع الصناعي العسكري الروسي.وبحسب المصدر، فإن المنتج الجديد قد يتم تحسينه في الوقت الراهن لتوسيع مهامه وهو قائم على أساس هيكل مركبة "تايفون"، والتي تم تطويرها لصالح قوات العمليات الخاصة وتتضمن المعدات الموجودة على الجهاز استقبال نتائج الاستطلاع وتسجيلها وتخزينها ونقلها.وتابع المصدر: "تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إصلاح الإحداثيات التي يتم إرسالها بواسطة إشارة رقمية إلى المستلم وعند استخدام مكرر، يمكن أن يصل نطاق نقل البيانات إلى 400 كيلومتر".
https://sputnikarabic.ae/20190401/تايفون-العرض-العسكري-نوفوسيبيرسك-1040155337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101862/41/1018624192_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_a51b79b1f6a698f3a6a391d558a7971e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تطور ليزرا عسكريا لرصد وتحديد الأشخاص

07:22 GMT 16.02.2023
© AP Photo / US Navy, John F. Williamsسلاح ليزر
سلاح ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / US Navy, John F. Williams
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر من داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الخميس، عن تطوير ليزر قادر على اكتشاف وتحديد الأشخاص من عشرات الكيلومترات.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الليزر موجّه وهو غايته التعرف على شخص من مسافة تصل إلى 18 كيلومترا".
وأضاف المصدر أنه تم تطوير ليزر الاستطلاع الذي ستكون مهمته كشف وتحديد الهدف على أساس المعدات التي تم تطويرها من قبل في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
مدرعة تايفون الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2019
مركبة "تايفون" المدرعة تشارك للمرة الأولى بالعرض العسكري في نوفوسيبيرسك الروسية
1 أبريل 2019, 07:54 GMT
وبحسب المصدر، فإن المنتج الجديد قد يتم تحسينه في الوقت الراهن لتوسيع مهامه وهو قائم على أساس هيكل مركبة "تايفون"، والتي تم تطويرها لصالح قوات العمليات الخاصة وتتضمن المعدات الموجودة على الجهاز استقبال نتائج الاستطلاع وتسجيلها وتخزينها ونقلها.
وتابع المصدر: "تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إصلاح الإحداثيات التي يتم إرسالها بواسطة إشارة رقمية إلى المستلم وعند استخدام مكرر، يمكن أن يصل نطاق نقل البيانات إلى 400 كيلومتر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала