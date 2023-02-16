https://sputnikarabic.ae/20230216/ستولتنبرغ-يدعو-دول-الناتو-إلى-الاستعداد-لمواجهة-طويلة-مع-روسيا-1073620358.html

ستولتنبرغ يدعو دول الناتو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا

ستولتنبرغ يدعو دول الناتو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T15:57+0000

2023-02-16T15:57+0000

2023-02-16T15:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

مواجهة

روسيا

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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الخميس، "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا، وتعيد واشنطن على الفور الشركاء المشككين بضرورة محاربة روسيا في الحلف إلى مكانهم بحزم.وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html

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العالم, الناتو, مواجهة, روسيا