https://sputnikarabic.ae/20230216/ستولتنبرغ-يدعو-دول-الناتو-إلى-الاستعداد-لمواجهة-طويلة-مع-روسيا-1073620358.html
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:57+0000
2023-02-16T15:57+0000
2023-02-16T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
مواجهة
روسيا
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الخميس، "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا، وتعيد واشنطن على الفور الشركاء المشككين بضرورة محاربة روسيا في الحلف إلى مكانهم بحزم.وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-واشنطن-تعزز-عملها-للحفاظ-على-وحدة-الناتو-للعدوان-على-روسيا-1073012593.html
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العالم, الناتو, مواجهة, روسيا
العالم, الناتو, مواجهة, روسيا
ستولتنبرغ يدعو دول الناتو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا
15:57 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 15:58 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الخميس، "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".
وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.
وقال: "يبحث (الناتو) دائما عن الأماكن التي توجد فيها فرص للعودة إلى وضع يوجد فيه مجال لعلاقات أفضل".
وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا، وتعيد واشنطن على الفور الشركاء المشككين بضرورة محاربة روسيا في الحلف إلى مكانهم بحزم.
وقال ناريشكين لوكالة سبوتنيك: "يجب أن أقول، إن الأمريكيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا".
وأضاف ناريشكين :"نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة
القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.