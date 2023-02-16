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https://sputnikarabic.ae/20230216/عزف-النشيد-الوطني-الجزائري-في-مدرسة-سورية-فيديو-1073582614.html
عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية... فيديو
عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا والعالم العربي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:54+0000
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وأشارت المقاطع المتداولة إلى أن النشيد عزف في إحدى المدارس في مدينة حلب، تقديرًا للجهود التي بذلتها الجزائر خلال أزمة الزلزال التي ألمّت بالبلاد.وعادة يعزف النشيد الوطني العربي السوري صباحا قبل بدء الحصص الدراسية، لكن كوادر المدرسة أرادوا توجيه رسالة شكر للشعب الجزائري على طريقتهم الخاصة.وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.وأرسلت الجزائر بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون فريقا متخصصا يتضمن منقذين ومسعفين وأطباء، كما أرسلت طائرات تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.اقرأ ايضا: حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيااقرأ أيضا: وزير أردني سابق: الجزائر تغادر منطقة "العالم الثالث"
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نادي الفيديو, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, الجزائر, أخبار سوريا اليوم

عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية... فيديو

07:54 GMT 16.02.2023
© Sputnikمدخل قلعة حلب
مدخل قلعة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا والعالم العربي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر عزف النشيد الوطني الجزائري في مدرسة سورية.
وأشارت المقاطع المتداولة إلى أن النشيد عزف في إحدى المدارس في مدينة حلب، تقديرًا للجهود التي بذلتها الجزائر خلال أزمة الزلزال التي ألمّت بالبلاد.

ويظهر في الفيديو أحد الأساتذة وهو يعلن تقديم النشيد العربي الجزائري أمام طلاب المدرسة الذين وقفوا خلال الاجتماع الصباحي قبل بدء الحصص الدراسية، ليعزف النشيد على مسامع طلاب المدرسة.

وعادة يعزف النشيد الوطني العربي السوري صباحا قبل بدء الحصص الدراسية، لكن كوادر المدرسة أرادوا توجيه رسالة شكر للشعب الجزائري على طريقتهم الخاصة.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية قد كشفت، يوم الاثنين الماضي، عن حصيلة إسهام فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، أن "فرق الإنقاذ تمكنت في البلدين من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض أحياء، فيما تم انتشال 92 متوفيا في تركيا، أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الأنقاض.
وأرسلت الجزائر بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون فريقا متخصصا يتضمن منقذين ومسعفين وأطباء، كما أرسلت طائرات تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
اقرأ ايضا: حصيلة نخوة "أبطال الجزائر" في سوريا وتركيا
اقرأ أيضا: وزير أردني سابق: الجزائر تغادر منطقة "العالم الثالث"
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