https://sputnikarabic.ae/20230216/علماء-يفسرون-عدوى-الشعور-بالحكة-لدى-البشر-1073611056.html

علماء يفسرون عدوى الشعور بالحكة لدى البشر

علماء يفسرون عدوى الشعور بالحكة لدى البشر

يعرف البشر عددا من السلوكيات المعدية، فعلى سبيل المثال عند رؤية شخص يتثاءب يحدث شعور لا إرادي بالرغبة في التثاؤب. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T13:52+0000

2023-02-16T13:52+0000

2023-02-16T13:52+0000

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قالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن حك الجلد من بين هذه السلوكيات المعدية، حيث يصعب مقاومة الرغبة في الحكة عندما نرى شخصا يفعل ذلك.حدد العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية، المسار العصبي في الدماغ الذي ينشط لدى الفئران لإثارة استجابة لرؤية شخص ما يحك جلده.تبين للعلماء أن المسؤول عن ذلك خلايا شبكية متخصصة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالخلايا فوق التصالبية، وهي منطقة من الدماغ يتم تنشيطها عندما يرى فأر قرينه يحك جسمه ما ينتج عنه رد فعل مماثل، وتحدث تلك الاستجابة العصبية دون المرور بالقشرة البصرية، وهي الجزء من الدماغ الذي يعالج المعلومات القادمة من العين.وفسر الباحثون هذا السلوك بأنه رد فعل وقائي قديم، تطور كوسيلة دفاع فعالة وسريعة ضد الطفيليات، كما أوضحوا أن العملية الكامنة وراء "عدوى الحكة" في البشر قد تكون مختلفة، وربما تمر عبر القشرة البصرية للدماغ.

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