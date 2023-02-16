https://sputnikarabic.ae/20230216/علماء-يكشفون-مشروعا-سريا-أمريكيا-ضد-روسيا-1073591710.html
علماء يكشفون مشروعا سريا أمريكيا ضد روسيا
علماء يكشفون مشروعا سريا أمريكيا ضد روسيا
أعلن رئيس اكاديمية موجايسك للقوات الجو فضائية العسكرية، نيكولاي نيستيكشوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنشئ أجسامًا فضائية قتالية صغيرة قادرة على تعطيل... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:20+0000
2023-02-16T09:20+0000
2023-02-16T09:20+0000
روسيا
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وقال نيستيكشوك خلال مائدة مستديرة في مجلس الاتحاد مخصصة للذكرى الأربعين للبرنامج الأمريكي "مبادرة الدفاع الاستراتيجي": "في المرحلة الحالية، تطور الولايات المتحدة بعض العينات ويتم اختبارها، ما يسمى بمركبات الفضاء القتالية الصغيرة".وتابع نيستيكشوك بالقول إنهم "قادرون على القيام بمناورة سرية، والالتقاء بمركبتنا الفضائية وتقويدها، في أي ظروف وفي أي وقت".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من الأقمار الصناعية الفضائية لزيادة كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.واضاف ستولتنبرغ، اليوم الإثنين: "أتوقع أن تتفق الدول على إنشاء شبكة افتراضية جديدة من الأقمار الصناعية الوطنية والتجارية، والتي ينبغي أن تسهم في تطوير الاستخبارات والمراقبة ودعم مهام وعمليات الناتو، ومساعدة البلدان على مشاركة البيانات بشكل أفضل وتحسين التفاعل والملاحة، والإنذار المبكر بخصوص عمليات إطلاق صواريخ".
https://sputnikarabic.ae/20230207/روسيا-تطور-نظام-أقمار-صناعية-لاستشعار-الأرض-في-جميع-الأحوال-الجوية-1073216339.html
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روسيا
علماء يكشفون مشروعا سريا أمريكيا ضد روسيا
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أعلن رئيس اكاديمية موجايسك للقوات الجو فضائية العسكرية، نيكولاي نيستيكشوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنشئ أجسامًا فضائية قتالية صغيرة قادرة على تعطيل الأقمار الصناعية الروسية.
وقال نيستيكشوك خلال مائدة مستديرة في مجلس الاتحاد مخصصة للذكرى الأربعين للبرنامج الأمريكي "مبادرة الدفاع الاستراتيجي": "في المرحلة الحالية، تطور الولايات المتحدة بعض العينات ويتم اختبارها، ما يسمى بمركبات الفضاء القتالية الصغيرة".
وتابع نيستيكشوك بالقول إنهم "قادرون على القيام بمناورة سرية، والالتقاء بمركبتنا الفضائية وتقويدها، في أي ظروف وفي أي وقت".
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من الأقمار الصناعية الفضائية لزيادة كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.
واضاف ستولتنبرغ، اليوم الإثنين: "أتوقع أن تتفق الدول على إنشاء شبكة افتراضية جديدة من الأقمار الصناعية الوطنية والتجارية، والتي ينبغي أن تسهم في تطوير الاستخبارات والمراقبة ودعم مهام وعمليات الناتو، ومساعدة البلدان على مشاركة البيانات بشكل أفضل وتحسين التفاعل والملاحة، والإنذار المبكر بخصوص عمليات إطلاق صواريخ".