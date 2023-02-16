https://sputnikarabic.ae/20230216/فريق-الإنقاذ-الإماراتي-يقدم-معدات-حديثة-للدفاع-المدني-السوري-دعما-لاستجابته-خلال-الكوارث-صور-1073629002.html

فريق الإنقاذ الإماراتي يقدم معدات حديثة للدفاع المدني السوري دعما لاستجابته خلال الكوارث... صور

فريق الإنقاذ الإماراتي يقدم معدات حديثة للدفاع المدني السوري دعما لاستجابته خلال الكوارث... صور

قدّم فريق البحث والإنقاذ الاماراتي الذي شارك في عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض نتيجة الزلزال الذي شهدته عدة محافظات في سوريا، معدات وتجهيزات حديثة إلى... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T20:01+0000

2023-02-16T20:01+0000

2023-02-16T20:01+0000

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وقال قائد فريق الامارات للبحث والانقاذ المقدم حمد محمد الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تهدف هذه المبادرة، التي وجهت بها القيادة في دولة الامارات العربية المتحدة، إلى التعاون التدريبي المشترك مع الدفاع المدني السوري، لإعداد فرق على مستوى عال من الكفاءة والخبرة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات والاستجابة السريعة في الكوارث والأزمات".وأضاف الكعبي "ستكون هذه المبادرة على المستوى الدولي باعتبار أننا أول فريق تم تصنيفه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائز على الاعتماد الدولي على المستوى الثقيل في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية".وبيّن الكعبي أن المجموعة تتضمن معدات خاصة للقص واللحام وحفر واختراق الكتل البيتونية ووحدات تهوية وتثبيت وتدعيم للمباني لضمان سير عملية الانقاذ بشكل آمن وحبال انقاذ بأطوال وقياسات مختلفة وأجهزة استشعار وكاميرات وإضاءة ليلية ووسائد لتبعيد الكتل البيتونية ومعدات طبية لتقديم الدعم الطبي فى الموقع وإسعاف تكتيكي وتجهيزات أخرى.كما أشار الكعبي إلى أنه يوجد في المستقبل مشاريع تدريب مشتركة مع الدفاع المدني السوري، لافتاً إلى القيام ببرنامج فني متخصص يؤهل مجموعة فنية من عناصر الدفاع المدني للاستجابة والتعامل مع هذا النوع من البلاغات، وستعتمد مدة التدريب على العناصر الموجودة ومدى المستوى التدريبي الذين يمتلكونه.من جهته، أعرب مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داوود في حديث لوكالة "سبوتنيك" عن الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة شعباً وحكومة على وقوفها إلى جانب الشعب السوري وما تقدمه من مساعدات للمتضررين من كارثة الزلزال.وبيّن داوود أن هذه المجموعة التي قدمها الجانب الإماراتي تسهم بتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الاستجابة ورفع كفاءة الاداء في عمليات البحث والإنقاذ.واضاف داوود: نحن بحاجة إلى معدات حديثة كالتي قدمها الفريق الإماراتي، فالحصار الجائر المفروض على سوريا تسبّب بنقص حاد في التجهيزات، وهو ما أثر على سير عمليات الإنقاذ.وطالب داوود المجتمع الدولي برفع الحصار الذي تفرضه بعض الدول على سوريا، واصفاُ إياها بالدول المعادية للإنسانية.

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