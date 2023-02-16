https://sputnikarabic.ae/20230216/قيرغيزستان-تستلم-58-من-رعاياها-من-عوائل-تنظيم-داعش-من-مخيمات-شرقي-سوريا-1073626297.html

قيرغيزستان تستلم 58 من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش" من مخيمات شرقي سوريا

قيرغيزستان تستلم 58 من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش" من مخيمات شرقي سوريا

استلمت جمهورية قيرغيزستان 58 شخصا من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من مخيمات شرقي سوريا ،الواقعة تحت نفوذ الجيش... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T18:59+0000

2023-02-16T18:59+0000

2023-02-16T18:59+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا ، نقلاً عن مصادر محلية مقربة من قوات "قسد"، بأن مايسمى "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، سلمت وفدا من جمهورية قيرغيزستان برئاسة توكوبايف أرسلان ممثل وزارة الخارجية القيرغيزستانية، 58 شخصا من رعاياها من عوائل تنظيم "داعش".وبحسب المصادر فإن الوفد تسلم، 18 امرأة و41 طفلا من عوائل "داعش" المحتجزين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجيش الامريكي وقوات "قسد"، ليتم نقلهم الى جمهورية قيرغيزستان.وكانت قوات "قسد"، سلمت يوم أمس الأربعاء، امرأة وطفلين من عوائل تنظيم "داعش" من الجنسية السلوفاكية لحكومة بلادهم.وأضافت المصادر، أن الأطفال الذين تم استعادتهم هم أيتام ويحملون الجنسية السلوفاكية وقد كانوا محتجزين في مخيم عين الخضرا أو مايسمى "روج" شمال شرقي الحسكة.وفي نفس السياق، علم مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن العراق يستعد لنقل دفعة جديدة من مواطنيه المحتجزين ضمن مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة وهي الدفعة الثانية خلال العام الحالي.وكانت الجمهورية العراقية استعادت 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألف و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.

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