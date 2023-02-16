https://sputnikarabic.ae/20230216/كارثة-الزلزال-تحيي-فطرة-الخير-في-النفوس-مبادرات-خيرية-عربية-وروسية-لدعم-سوريا--1073606935.html

كارثة الزلزال تحيي فطرة الخير في النفوس... مبادرات خيرية عربية وروسية لدعم سوريا

كارثة الزلزال تحيي فطرة الخير في النفوس... مبادرات خيرية عربية وروسية لدعم سوريا

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المبادرات الخيرية والجمعيات التطوعية التي تقدّم المساعدات الإنسانية أثناء الأزمات والكوارث، تعرض... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T12:49+0000

2023-02-16T12:49+0000

2023-02-16T12:49+0000

راديو

صدى الحياة

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كارثة الزلزال تحيي فطرة الخير في النفوس... مبادرات خيرية عربية وروسية لدعم سوريا كارثة الزلزال تحيي فطرة الخير في النفوس... مبادرات خيرية عربية وروسية لدعم سوريا

بات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، الزلزال الأكثر خطرا عاشته المنطقة منذ 100عام في أوروبا، مخلّفا عشرات آلاف القتلى وإصابة عشرات الآلاف، وفي هذه الأزمة تظافرت الجهود الدولية والشعبية لتقديم يد العون والمساعدة والإغاثة لكل من سوريا وتركيا، بينما دول أخرى وقفت صامتة عما حدث، فلماذا تستمر الدول في تسييس الأحداث الناجمة عن كوارث طبيعية والضحايا وحدهم من يدفعون الثمن؟.تولد الحلول من رحم الأزماتدائما ما تولد الحلول من رحم الأزمات وتظهر مواقف الآخرين في الشدائد والنكبات، وعلى هذا المبدأ تتعامل الدول إذا ما وقعت بها كوارث إنسانية أو طبيعية. مبادرات جمعوية وحتى فردية أطلقها أشخاص متطوّعون للعمل الخيري والإغاثي في هذه الأزمة، كل ذلك يسهم بشكل إيجابي في تخفيف حجم تلك الكارثة، ومن بين هذه المبادرات مبادرة الناشطة اللبنانية سارة فوّاز لدعم ضحايا زلزال سوريا.عن هذه المبادرة، تقول سارة فوّاز لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت الفوّاز إلى أنّمن جانبها، علّقت الصحفية السورية، سلافا يونس لبرنامج "صدى الحياة" عن الوضع في المحافظات المتضررة من الزلزال، وقالت لنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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