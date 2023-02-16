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كشف تفاصيل وفاة ملاكم مصري شاب
كشف تفاصيل وفاة ملاكم مصري شاب
توفي الملاكم المصري الشاب، رامز حسام، أمس الأربعاء، داخل وحدة العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعي، فيما كشف نادي السكة الحديد في مدينة طنطا عن تفاصيل... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:46+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن نادي السكة الحديد أن وفاة الملاكم رامز حسام، لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي، حدثت بعد إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة، جراء تلقيه ضربة قوية من منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب للملاكمة.تم وضع اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 17 سنة، بعد إصابته على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا، لكنه دخل في غيبوبة وارتجاج في المخ على خلفية مشاركته في مباراة للملاكمة سقط خلالها بالضربة القاضية، فاقدا الوعي.يذكر أن الواقعة حدثت في نادي السكك الحديدية في طنطا، يوم الخميس الماضي، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين اللاعب المتوفي رامز حسام ولاعب آخر، انتهت بخسارة رامز بالضربة القاضية، وعلى الرغم من تمكن رامز من الوقوف عقب إعلان نتيجة خسارته، لكنه سرعان ما سقط أرضًا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20220911/حكم-يتلقى-ضربة-قوية-من-أحد-الملاكمين-بدلا-من-الخصم-فيديو-1067588643.html
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رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

كشف تفاصيل وفاة ملاكم مصري شاب

11:46 GMT 16.02.2023
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Fotolia / dojo666
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توفي الملاكم المصري الشاب، رامز حسام، أمس الأربعاء، داخل وحدة العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعي، فيما كشف نادي السكة الحديد في مدينة طنطا عن تفاصيل وملابسات الوفاة.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن نادي السكة الحديد أن وفاة الملاكم رامز حسام، لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي، حدثت بعد إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة، جراء تلقيه ضربة قوية من منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب للملاكمة.
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
حكم يتلقى ضربة قوية من أحد الملاكمين بدلا من الخصم... فيديو
11 سبتمبر 2022, 12:48 GMT
تم وضع اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 17 سنة، بعد إصابته على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا، لكنه دخل في غيبوبة وارتجاج في المخ على خلفية مشاركته في مباراة للملاكمة سقط خلالها بالضربة القاضية، فاقدا الوعي.
يذكر أن الواقعة حدثت في نادي السكك الحديدية في طنطا، يوم الخميس الماضي، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين اللاعب المتوفي رامز حسام ولاعب آخر، انتهت بخسارة رامز بالضربة القاضية، وعلى الرغم من تمكن رامز من الوقوف عقب إعلان نتيجة خسارته، لكنه سرعان ما سقط أرضًا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى.
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