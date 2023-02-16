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https://sputnikarabic.ae/20230216/كيف-تغير-إنتاج-النفط-السعودي-منذ-1994-حتى-2022؟-1073604596.html
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟
تشير إحصاءات ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى أن السعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، بينما يرجع تاريخ إنتاجه إلى عام 1938. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
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وتشير الأرقام الواردة في الإحصاءات إلى تقديرات لأقرب رقم صحيح، وهو ما يعني أن القيمة الفعلية لإنتاج النفط الذي يقدر بـ "مليون برميل يوميا" يمكن أن تكون أكبر أو أقل من الرقم الذي تم تقريبه.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟

11:51 GMT 16.02.2023
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تشير إحصاءات ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى أن السعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، بينما يرجع تاريخ إنتاجه إلى عام 1938.
وتشير الأرقام الواردة في الإحصاءات إلى تقديرات لأقرب رقم صحيح، وهو ما يعني أن القيمة الفعلية لإنتاج النفط الذي يقدر بـ "مليون برميل يوميا" يمكن أن تكون أكبر أو أقل من الرقم الذي تم تقريبه.
كيف تغير إنتاج النفط السعودي منذ 1994 حتى 2022؟ - سبوتنيك عربي
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