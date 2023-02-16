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https://sputnikarabic.ae/20230216/ليتوانيا-تنهي-تعاونها-مع-بيلاروسيا-في-اتفاقية-المرور-عبر-الحدود-1073579873.html
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
أعلنت دائرة الحدود البيلاروسية، صباح يوم الخميس، أن الجانب الليتواني قرر إنهاء التعاون مع بيلاروسيا لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T06:29+0000
2023-02-16T06:29+0000
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وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى أنه وفقا للجانب الليتواني، تقوم دائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية لجمهورية ليتوانيا بإنهاء التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط التفتيش على الطرق.وأضافت الدائرة أن أسباب إنهاء التعامل لم تحدد في الإخطار وجاءت من الجانب الليتواني بشكل مفاجئ.
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ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود

06:29 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiسيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أعلنت دائرة الحدود البيلاروسية، صباح يوم الخميس، أن الجانب الليتواني قرر إنهاء التعاون مع بيلاروسيا لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود.
وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى أنه وفقا للجانب الليتواني، تقوم دائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية لجمهورية ليتوانيا بإنهاء التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط التفتيش على الطرق.
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وأضافت الدائرة أن أسباب إنهاء التعامل لم تحدد في الإخطار وجاءت من الجانب الليتواني بشكل مفاجئ.
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