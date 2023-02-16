https://sputnikarabic.ae/20230216/ليتوانيا-تنهي-تعاونها-مع-بيلاروسيا-في-اتفاقية-المرور-عبر-الحدود-1073579873.html

ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود

ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود

أعلنت دائرة الحدود البيلاروسية، صباح يوم الخميس، أن الجانب الليتواني قرر إنهاء التعاون مع بيلاروسيا لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T06:29+0000

2023-02-16T06:29+0000

2023-02-16T06:29+0000

العالم

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وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى أنه وفقا للجانب الليتواني، تقوم دائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية لجمهورية ليتوانيا بإنهاء التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط التفتيش على الطرق.وأضافت الدائرة أن أسباب إنهاء التعامل لم تحدد في الإخطار وجاءت من الجانب الليتواني بشكل مفاجئ.

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