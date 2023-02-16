https://sputnikarabic.ae/20230216/ليتوانيا-تنهي-تعاونها-مع-بيلاروسيا-في-اتفاقية-المرور-عبر-الحدود-1073579873.html
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
أعلنت دائرة الحدود البيلاروسية، صباح يوم الخميس، أن الجانب الليتواني قرر إنهاء التعاون مع بيلاروسيا لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T06:29+0000
2023-02-16T06:29+0000
2023-02-16T06:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063322273_0:34:3123:1790_1920x0_80_0_0_3cf59aa263363a764dfc1df58e3f69d9.jpg
وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى أنه وفقا للجانب الليتواني، تقوم دائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية لجمهورية ليتوانيا بإنهاء التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط التفتيش على الطرق.وأضافت الدائرة أن أسباب إنهاء التعامل لم تحدد في الإخطار وجاءت من الجانب الليتواني بشكل مفاجئ.
https://sputnikarabic.ae/20230210/مورافيتسكي-بولندا-لا-تستبعد-إغلاق-نقاط-التفتيش-المتبقية-مع-بيلاروسيا-1073349050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063322273_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_adf032b1b9561a37d6a488a3696c393b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ليتوانيا تنهي تعاونها مع بيلاروسيا في اتفاقية المرور عبر الحدود
تابعنا عبر
أعلنت دائرة الحدود البيلاروسية، صباح يوم الخميس، أن الجانب الليتواني قرر إنهاء التعاون مع بيلاروسيا لضمان التدفق المستمر للنقل عبر الحدود.
وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى أنه وفقا للجانب الليتواني، تقوم دائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية لجمهورية ليتوانيا بإنهاء التعاون من جانب واحد مع دوائر الجمارك والحدود في جمهورية بيلاروس لضمان استمرار تدفق النقل عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط التفتيش على الطرق.
وأضافت الدائرة أن أسباب إنهاء التعامل لم تحدد في الإخطار وجاءت من الجانب الليتواني بشكل مفاجئ.