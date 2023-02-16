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https://sputnikarabic.ae/20230216/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-رقصات-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1073604415.html
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات تلمودية في باحاته.. فيديو
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات تلمودية في باحاته.. فيديو
اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:52+0000
2023-02-16T11:52+0000
القدس
أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ظهر اليوم الخميس، أن حوالي 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.أكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html
القدس
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القدس, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
القدس, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات تلمودية في باحاته.. فيديو

11:52 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ظهر اليوم الخميس، أن حوالي 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
"حماس": المسجد الأقصى المبارك في خطر
21 يناير, 14:52 GMT
وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
أكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.
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ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
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