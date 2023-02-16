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https://sputnikarabic.ae/20230216/ما-يحدث-للإعلام-غير-مسبوق-الصحفيون-التونسيون-ينفذون-يوم-الغضب-1073610917.html
"ما يحدث للإعلام غير مسبوق"... الصحفيون التونسيون ينفذون "يوم الغضب"
"ما يحدث للإعلام غير مسبوق"... الصحفيون التونسيون ينفذون "يوم الغضب"
نفذ الصحفيون التونسيون، اليوم الخميس، "يوم غضب" للتنديد بالأوضاع التي وصل إليها القطاع في الفترة الأخيرة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:50+0000
2023-02-16T13:50+0000
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وانتقد الصحفيون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة، بالعاصمة تونس، من تردي حرية التعبير والإعلام والسعي إلى تكميم الأفواه، معتبرين إن ما يحدث في الملف الإعلامي حاليا هو "سياسات ممنهجة لتركيع الإعلام التونسي"، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وكانت النقابة التونسية للصحفيين دعت إلى وقفة احتجاجية رفضا لما اعتبرته سوء إدارة الحكومة لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية، معتبرا أنها "وصلت إلى وضعية مادية متردية".وكمم الصحفيون المشاركون في الوقفة أمام مقر رئاسة الحكومة، أفواهمم ورفعوا بطاقات الصحفي المحترف، وحملوا شارات حمراء.وقال نقيب الصحفيين التونسيين في كلمة لها خلال الوقفة الاحتجاجية إن "يوم الغضب يأتي من أجل الدفاع عن المهنة التي ظلت وستظل صوتا لكل القطاعات في إطار الحياد والموضوعية".وأضاف:ومن جانبها اعتبرت الناشطة الحقوقية والسياسية بشرى بلحاج حميدة، أن "ما يعيشه قطاع الصحافة حاليا أمر غير مسبوق"، وأشارت إلى إيقاف الصحفي نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة "موزاييك"، والتحقيق معه حول الخّط التحريري للإذاعة.وقامت مساء الإثنين الماضي فرقة أمنية بتفتيش منزل مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.
https://sputnikarabic.ae/20230207/نقابة-الصحفيين-التونسية-تنظم-يوم-غضب-للتصدي-لمخططات-تصفية-الإعلام-1073222425.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

"ما يحدث للإعلام غير مسبوق"... الصحفيون التونسيون ينفذون "يوم الغضب"

13:50 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDيوم الغضب الصحفي في تونس
يوم الغضب الصحفي في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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نفذ الصحفيون التونسيون، اليوم الخميس، "يوم غضب" للتنديد بالأوضاع التي وصل إليها القطاع في الفترة الأخيرة.
وانتقد الصحفيون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة، بالعاصمة تونس، من تردي حرية التعبير والإعلام والسعي إلى تكميم الأفواه، معتبرين إن ما يحدث في الملف الإعلامي حاليا هو "سياسات ممنهجة لتركيع الإعلام التونسي"، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النقابة التونسية للصحفيين دعت إلى وقفة احتجاجية رفضا لما اعتبرته سوء إدارة الحكومة لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية، معتبرا أنها "وصلت إلى وضعية مادية متردية".
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
نقابة الصحفيين التونسية تنظم يوم غضب "للتصدي لمخططات تصفية الإعلام"
7 فبراير, 12:38 GMT
وكمم الصحفيون المشاركون في الوقفة أمام مقر رئاسة الحكومة، أفواهمم ورفعوا بطاقات الصحفي المحترف، وحملوا شارات حمراء.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين في كلمة لها خلال الوقفة الاحتجاجية إن "يوم الغضب يأتي من أجل الدفاع عن المهنة التي ظلت وستظل صوتا لكل القطاعات في إطار الحياد والموضوعية".
وأضاف:
"من واجب أهل المهنة الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في ظل سنوات المماطلة والتسويف".
ومن جانبها اعتبرت الناشطة الحقوقية والسياسية بشرى بلحاج حميدة، أن "ما يعيشه قطاع الصحافة حاليا أمر غير مسبوق"، وأشارت إلى إيقاف الصحفي نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة "موزاييك"، والتحقيق معه حول الخّط التحريري للإذاعة.
وقامت مساء الإثنين الماضي فرقة أمنية بتفتيش منزل مدير عام إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف.
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