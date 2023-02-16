https://sputnikarabic.ae/20230216/مجلس-الأمن-يجدد-العقوبات-على-اليمن-9-أشهر-أخرى-هل-تتهدد-الهدنة-أو-تتوقف-المفاوضات-1073617748.html

مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن 9 أشهر أخرى: هل تتهدد الهدنة أو تتوقف المفاوضات؟

مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن 9 أشهر أخرى: هل تتهدد الهدنة أو تتوقف المفاوضات؟

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T14:37+0000

2023-02-16T14:37+0000

2023-02-16T14:37+0000

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مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن تسعة أشهر أخرى: هل تتهدد الهدنة أو تتوقف المفاوضات؟ مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن تسعة أشهر أخرى: هل تتهدد الهدنة أو تتوقف المفاوضات؟

وذكر موقع الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023".وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في نيسان/ أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.وأضاف البخيتي أن وضع اسم أحمد علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات هو نوع من ذر الرماد في العيون لافتا إلى أن المقصود بالعقوبات هم جماعة أنصار الله.وأشار البخيتي إلى أن المفاوضات مستمرة مع السعودية رغم العقوبات، لكن موقف أنصار الله ثابت ولم يتغير وهو فتح ميناء الحديدة ورفع العقوبات ورفع الحظر المفروض، مضيفًا أنه إذا لم يُستجب لهذه الشروط فإننا نتوعد بضرب المنصات النفطية في السعودية واستهداف المواقع الاقتصادية الاستراتيجية.وأضاف غلاب أن ورقة العقوبات رغم ذلك باتت غير مجدية لأنها في حدها الأدنى ولأنها مقصورة فقط على الشخصيات والكيانات التي تستطيع الالتفاف حولها، لافتا إلى أنها مجرد رسالة فقط للحوثيين، الذين يستغلون هذه العقوبات في استجلاب الدعم الإيراني.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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