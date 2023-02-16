https://sputnikarabic.ae/20230216/محمد-بن-سلمان-يطلق-شركة-المربع-الجديد-لتطوير-داون-تاون-في-السعودية-1073607476.html

محمد بن سلمان يطلق شركة المربع الجديد لتطوير "داون تاون" في السعودية

محمد بن سلمان يطلق شركة المربع الجديد لتطوير "داون تاون" في السعودية

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شركة "تطوير المربع الجديد"، بهدف تطوير أكبر "داون تاون" في مدينة الرياض، تماشياً مع مستهدفات "رؤية السعودية... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T12:52+0000

2023-02-16T12:52+0000

2023-02-16T12:52+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "المشروع سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2030".وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة، كما سيضم المشروع متحفا مبتكرً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.وحسب الوكالة السعودية، يقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتر مربع، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وسيوفر 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، وغيرها.وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة "المكعب" ليجسد رمزا حضاريا عالميا لمدينة الرياض، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، فيما تستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها.وكان ابن سلمان أطلق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وقال محمد بن سلمان إن لدى المملكة جميع الإمكانيات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.وأضاف أن السعودية ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستعمل على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.ووفقا له، ستركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.

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