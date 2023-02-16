عربي
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مسؤول-أوكراني-يكشف-عن-تغييرات-في-أساليب-وطرق-قتال-الجيش-الروسي-1073596090.html
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن القوات الروسية غيرت أساليبها في عمليات القتال والقصف، وذلك من خلال استخدام طرق تمويه... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب السياسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد غير الروس إلى حد ما تكتيكاتهم. إنهم يجرون استطلاعات نشطة باستخدام أهداف مموهة".وأكد يرماك المعلومات التي تم تداولها بشأن حصول انفجارات في مقاطعات لفوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا ليل أمس الأربعاء، وذلك بعد قيام طائرات مسيرة روسية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية عدة.وتجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
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العالم
العالم

مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي

10:57 GMT 16.02.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن القوات الروسية غيرت أساليبها في عمليات القتال والقصف، وذلك من خلال استخدام طرق تمويه مختلفة.
وكتب السياسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد غير الروس إلى حد ما تكتيكاتهم. إنهم يجرون استطلاعات نشطة باستخدام أهداف مموهة".
سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
8 فبراير, 12:06 GMT
وأكد يرماك المعلومات التي تم تداولها بشأن حصول انفجارات في مقاطعات لفوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا ليل أمس الأربعاء، وذلك بعد قيام طائرات مسيرة روسية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية عدة.
وتجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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