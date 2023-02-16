https://sputnikarabic.ae/20230216/مسؤول-أوكراني-يكشف-عن-تغييرات-في-أساليب-وطرق-قتال-الجيش-الروسي-1073596090.html
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن القوات الروسية غيرت أساليبها في عمليات القتال والقصف، وذلك من خلال استخدام طرق تمويه... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب السياسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد غير الروس إلى حد ما تكتيكاتهم. إنهم يجرون استطلاعات نشطة باستخدام أهداف مموهة".وأكد يرماك المعلومات التي تم تداولها بشأن حصول انفجارات في مقاطعات لفوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا ليل أمس الأربعاء، وذلك بعد قيام طائرات مسيرة روسية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية عدة.وتجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول أوكراني يكشف عن تغييرات في أساليب وطرق قتال الجيش الروسي
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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن القوات الروسية غيرت أساليبها في عمليات القتال والقصف، وذلك من خلال استخدام طرق تمويه مختلفة.
وكتب السياسي على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد غير الروس إلى حد ما تكتيكاتهم. إنهم يجرون استطلاعات نشطة باستخدام أهداف مموهة".
وأكد يرماك المعلومات التي تم تداولها بشأن حصول انفجارات في مقاطعات لفوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد في أوكرانيا ليل أمس الأربعاء، وذلك بعد قيام طائرات مسيرة روسية باستهداف مواقع ومنشآت حيوية عدة.
وتجري
روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.