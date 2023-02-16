عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مقاتل-من-مجموعة-فاغنر-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الحقيقية-في-سوليدار---1073579719.html
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
كشف مقاتل في صفوف مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، صباح اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار تزيد 6 أو 7 مرات عن خسائر القوات الروسية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T05:40+0000
2023-02-16T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0e/1061184663_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_6c4239b04f0022604ad91061042537bb.jpg
وقال أنطون إليزاروف، وهو مقاتل من مجموعة فاغنر الذي قاد الهجوم، لوكالة سبوتنيك: "اتضح أن نسبة الخسائر هي على الأرجح واحد إلى ستة، واحد إلى سبعة. من جانب العدو - سبعة إلى واحد منا". وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: "إن وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار... لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس.وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-توسع-عمليات-مجموعة-فاغنر-الروسية-في-أوروبا-وأفريقيا-1072101905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0e/1061184663_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_955c94027a91f889476899b5a8172b68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار

05:40 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مقاتل في صفوف مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، صباح اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار تزيد 6 أو 7 مرات عن خسائر القوات الروسية.
وقال أنطون إليزاروف، وهو مقاتل من مجموعة فاغنر الذي قاد الهجوم، لوكالة سبوتنيك: "اتضح أن نسبة الخسائر هي على الأرجح واحد إلى ستة، واحد إلى سبعة. من جانب العدو - سبعة إلى واحد منا".
وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".
مركز فاغنر في مدينة سانت بطرسبورغ المتخصص بتطوير تقنيات الدفاع والمعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
صحيفة: الولايات المتحدة قلقة بشأن توسع عمليات مجموعة "فاغنر" الروسية في أوروبا وأفريقيا
10 يناير, 07:20 GMT
وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: "إن وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار... لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس.
وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала