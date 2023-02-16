https://sputnikarabic.ae/20230216/مقاتل-من-مجموعة-فاغنر-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الحقيقية-في-سوليدار---1073579719.html
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
كشف مقاتل في صفوف مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، صباح اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار تزيد 6 أو 7 مرات عن خسائر القوات الروسية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T05:40+0000
2023-02-16T05:40+0000
2023-02-16T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أنطون إليزاروف، وهو مقاتل من مجموعة فاغنر الذي قاد الهجوم، لوكالة سبوتنيك: "اتضح أن نسبة الخسائر هي على الأرجح واحد إلى ستة، واحد إلى سبعة. من جانب العدو - سبعة إلى واحد منا". وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: "إن وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار... لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس.وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-توسع-عمليات-مجموعة-فاغنر-الروسية-في-أوروبا-وأفريقيا-1072101905.html
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روسيا
مقاتل من مجموعة فاغنر يكشف عن خسائر أوكرانيا الحقيقية في سوليدار
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كشف مقاتل في صفوف مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، صباح اليوم الخميس، خسائر القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار تزيد 6 أو 7 مرات عن خسائر القوات الروسية.
وقال أنطون إليزاروف، وهو مقاتل من مجموعة فاغنر الذي قاد الهجوم، لوكالة سبوتنيك: "اتضح أن نسبة الخسائر هي على الأرجح واحد إلى ستة، واحد إلى سبعة. من جانب العدو - سبعة إلى واحد منا".
وأعلن
مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعات "فاغنر"، لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".
وقال بريغوجين في منشور له في قناة شركة "كونكورد" فكونتاكتي: "إن وحدات "فاغنر" سيطرت على كامل أراضي سوليدار... لكن القتال "لا يزال مستمرًا في وسط المدينة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات قانونية وأفراد روس.
وتشمل القائمة الجديدة شركات إصلاح السفن والهياكل والأفراد المرتبطين بمجموعة "فاغنر" العسكرية ورئيسها يفغيني بريغوجين.