https://sputnikarabic.ae/20230216/مقبرة-فرعونية-مزيفة-للنصب-على-تجار-الآثار-صور-1073624446.html
مقبرة فرعونية "مزيفة" للنصب على تجار الآثار... صور
مقبرة فرعونية "مزيفة" للنصب على تجار الآثار... صور
تمكنت السلطات المصرية من ضبط مقبرة أثرية موجودة أسفل الأرض، جنوبي محافظة بني سويف، والتي تبيّن أنها تضم مقتنيات غير أصلية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T17:53+0000
2023-02-16T17:53+0000
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وتم اكتشاف المقبرة في قرية الحيبة، التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف، والتي قام متهمون هاربون بتجهيزها بمقتنيات مزيفة، بغرض النصب على الطامعين في تجارة الآثار، وفقا لموقع "مصراوي".وتحتوي المقبرة على تابوت مصنوع من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويا، بالإضافة إلى كميات من السبائك المطلية بشكل الذهب مصنوعة من الجبس.وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، أمس الأربعاء، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن النصابين قاموا برسم جدران المقبرة المزيفة، ونقشها بالكامل، فى مدة لا تزيد عن عام فقط.وكشفت التحريات الأولى أن صانعي المقبرة المزيفة لهم علاقة بتنظيم عصابي، متخصص في بيع الآثار المقلدة.وتكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم.
https://sputnikarabic.ae/20221221/مصر-توضح-تفاصيل-اكتشاف-أثري-كبير-20-مقبرة-من-العصر-الفرعوني-المتأخر-1071460148.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مقبرة فرعونية "مزيفة" للنصب على تجار الآثار... صور
17:53 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
تمكنت السلطات المصرية من ضبط مقبرة أثرية موجودة أسفل الأرض، جنوبي محافظة بني سويف، والتي تبيّن أنها تضم مقتنيات غير أصلية.
وتم اكتشاف المقبرة في قرية الحيبة، التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف، والتي قام متهمون هاربون بتجهيزها بمقتنيات مزيفة، بغرض النصب على الطامعين في تجارة الآثار، وفقا لموقع
"مصراوي".
وتحتوي المقبرة على تابوت مصنوع من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويا، بالإضافة إلى كميات من السبائك المطلية بشكل الذهب مصنوعة من الجبس.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، أمس الأربعاء، في تصريحات لصحيفة
"اليوم السابع" المصرية، أن النصابين قاموا برسم جدران المقبرة المزيفة، ونقشها بالكامل، فى مدة لا تزيد عن عام فقط.
وكشفت التحريات الأولى أن صانعي المقبرة المزيفة لهم علاقة بتنظيم عصابي، متخصص في بيع الآثار المقلدة.
21 ديسمبر 2022, 15:00 GMT
وتكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم.