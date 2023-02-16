عربي
https://sputnikarabic.ae/20230216/مقتل-عسكريين-في-تحطم-مروحية-أمريكية-في-ولاية-آلاباما-فيديو-1073580076.html
مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو
مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو
قُتل عسكريان اثنان في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، مساء الأربعاء، في ولاية آلاباما جنوبي البلاد. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T06:43+0000
2023-02-16T06:43+0000
تحطم طائرة مروحية
بلاك هوك
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
وأعلن الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له، أن مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" (UH-60) تحطمت، الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد، ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.وأوضح الحرس الوطني أن "المروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي".وأكد أن "المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث".ولفت بيان الحرس الوطني في ولاية تينيسي إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض".وتصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية المتعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d3ec0515a92a10421c9f81c44fb0ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تحطم طائرة مروحية, بلاك هوك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة مروحية, بلاك هوك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو

06:43 GMT 16.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
تابعنا عبرTelegram
قُتل عسكريان اثنان في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، مساء الأربعاء، في ولاية آلاباما جنوبي البلاد.
وأعلن الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له، أن مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" (UH-60) تحطمت، الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد، ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.
وأوضح الحرس الوطني أن "المروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي".
وأكد أن "المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث".
ولفت بيان الحرس الوطني في ولاية تينيسي إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض".
وتصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية المتعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала