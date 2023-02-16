https://sputnikarabic.ae/20230216/مقتل-عسكريين-في-تحطم-مروحية-أمريكية-في-ولاية-آلاباما-فيديو-1073580076.html
مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو
مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو
قُتل عسكريان اثنان في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، مساء الأربعاء، في ولاية آلاباما جنوبي البلاد. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T06:43+0000
2023-02-16T06:43+0000
2023-02-16T06:43+0000
تحطم طائرة مروحية
بلاك هوك
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له، أن مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" (UH-60) تحطمت، الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد، ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.وأوضح الحرس الوطني أن "المروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي".وأكد أن "المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث".ولفت بيان الحرس الوطني في ولاية تينيسي إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض".وتصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية المتعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
تحطم طائرة مروحية, بلاك هوك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة مروحية, بلاك هوك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل عسكريين في تحطم مروحية أمريكية في ولاية آلاباما... فيديو
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قُتل عسكريان اثنان في تحطم مروحية عسكرية أمريكية، مساء الأربعاء، في ولاية آلاباما جنوبي البلاد.
وأعلن الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له، أن مروحية عسكرية
من نوع "بلاك هوك" (UH-60) تحطمت، الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد، ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.
وأوضح الحرس الوطني أن "المروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي".
وأكد أن "المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث
".
ولفت بيان الحرس الوطني في ولاية تينيسي إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض
".
وتصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية المتعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.