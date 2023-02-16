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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/موسكو-الأجسام-الفضائية-المستخدمة-للقتال-في-أوكرانيا-قد-تصبح-هدفا-للضرب-1073593256.html
موسكو: الأجسام الفضائية المستخدمة للقتال في أوكرانيا قد تصبح "هدفا للضرب"
موسكو: الأجسام الفضائية المستخدمة للقتال في أوكرانيا قد تصبح "هدفا للضرب"
صرح نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، اليوم الخميس، أن البنية التحتية المستخدمة في الفضاء... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:18+0000
2023-02-16T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وقال فورونتسوف إن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك البنية التحتية التجارية لأغراض عسكرية، هو "اتجاه خطير" يتجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن الدول الغربية تستخدم بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولا وقبل كل شيء، مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية.ولفت إلى أن روسيا تدعو إلى منع استخدام الأقمار الصناعية التجارية المدنية في المهام القتالية، مضيفًا: "نحث جميع البلدان المهتمة بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الفضاء على بذل جهود مشتركة لصالح استكشاف الفضاء القريب من الأرض لأغراض سلمية بحتة". وتابع:وقال يرماكوف: "نؤكد أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية".وأوضح: "بالنظر إلى التغطية العالمية للأرض من قبل الأقمار الصناعية المدنية، فإن البنتاغون يختبر مفهوم نظام القيادة والسيطرة المحتمل للقوات في أي مكان في العالم، والغالبية العظمى من البلدان ليس لديها وسائل فعالة لمواجهته".
https://sputnikarabic.ae/20230216/علماء-يكشفون-مشروعا-سريا-أمريكيا-ضد-روسيا-1073591710.html
https://sputnikarabic.ae/20230216/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073579997.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: الأجسام الفضائية المستخدمة للقتال في أوكرانيا قد تصبح "هدفا للضرب"

10:18 GMT 16.02.2023
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Photo / pixabay/PIRO4D
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صرح نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، اليوم الخميس، أن البنية التحتية المستخدمة في الفضاء للأغراض العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تصبح هدفاً مشروعاً لضربة انتقامية.
موسكو – سبوتنيك. وقال فورونتسوف إن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك البنية التحتية التجارية لأغراض عسكرية، هو "اتجاه خطير" يتجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن الدول الغربية تستخدم بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولا وقبل كل شيء، مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
علماء يكشفون مشروعا سريا أمريكيا ضد روسيا
09:20 GMT
ولفت إلى أن روسيا تدعو إلى منع استخدام الأقمار الصناعية التجارية المدنية في المهام القتالية، مضيفًا: "نحث جميع البلدان المهتمة بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الفضاء على بذل جهود مشتركة لصالح استكشاف الفضاء القريب من الأرض لأغراض سلمية بحتة". وتابع:

مثل هذا الاستخدام الاستفزازي للأقمار الصناعية المدنية على الأقل يثير تساؤلات في سياق معاهدة الفضاء الخارجي ويتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي".

وقال يرماكوف: "نؤكد أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:46 GMT
وأوضح: "بالنظر إلى التغطية العالمية للأرض من قبل الأقمار الصناعية المدنية، فإن البنتاغون يختبر مفهوم نظام القيادة والسيطرة المحتمل للقوات في أي مكان في العالم، والغالبية العظمى من البلدان ليس لديها وسائل فعالة لمواجهته".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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