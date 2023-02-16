https://sputnikarabic.ae/20230216/مولدوفا-ليس-لدينا-خطط-لإلغاء-الحياد-بعد-ولكن-نريد-تعزيز-الدفاع-1073578977.html
مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع
مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع
قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن إلغاء الوضع المحايد للبلاد لا تتم مناقشته حاليا، لكن السلطات تخطط لتعزيز قطاع الدفاع. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T03:37+0000
2023-02-16T03:37+0000
2023-02-16T03:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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شيسيناو - سبوتنيك. وقالت ساندو عبر قناة TVR1 التلفزيونية: "لا تثار مسألة إلغاء الحياد الآن. بما أن هذا مكتوب في الدستور، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على الحياد".وأضافت: "في الوقت نفسه، من الضروري دحض الكذبة القائلة بأن الحياد لا يسمح بتعزيز نظام الدفاع. نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث عما إذا كان بإمكاننا أن نضمن السلام والأمن".وقالت إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت على مولدوفا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفة: "تمكنا من الحصول على مساعدة من الدول الصديقة لنظام الدفاع، لكننا فشلنا في الحصول على الدعم لنظام الدفاع الجوي. هذا موضوع نناقشه باستمرار".وفي يناير، قالت ساندو، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل قبولها في تحالف عسكري.ولم تذكر ساندو الناتو على وجه التحديد ولكنها ذكرت مرارا أنه يمكن مراجعة بند الحياد في الدستور إذا قرر المولدوفيون أنهم يريدون التقارب مع الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع
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قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن إلغاء الوضع المحايد للبلاد لا تتم مناقشته حاليا، لكن السلطات تخطط لتعزيز قطاع الدفاع.
شيسيناو - سبوتنيك
. وقالت ساندو عبر قناة TVR1 التلفزيونية: "لا تثار مسألة إلغاء الحياد الآن. بما أن هذا مكتوب في الدستور، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على الحياد".
وأضافت: "في الوقت نفسه، من الضروري دحض الكذبة القائلة بأن الحياد لا يسمح بتعزيز نظام الدفاع. نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث عما إذا كان بإمكاننا أن نضمن السلام والأمن".
وقالت إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت على مولدوفا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفة: "تمكنا من الحصول على مساعدة من الدول الصديقة لنظام الدفاع، لكننا فشلنا في الحصول على الدعم لنظام الدفاع الجوي. هذا موضوع نناقشه باستمرار".
وفي يناير، قالت ساندو، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل قبولها في تحالف عسكري.
ولم تذكر ساندو الناتو على وجه التحديد ولكنها ذكرت مرارا أنه يمكن مراجعة بند الحياد في الدستور إذا قرر المولدوفيون
أنهم يريدون التقارب مع الناتو.