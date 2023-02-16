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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/مولدوفا-ليس-لدينا-خطط-لإلغاء-الحياد-بعد-ولكن-نريد-تعزيز-الدفاع-1073578977.html
مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع
مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع
قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن إلغاء الوضع المحايد للبلاد لا تتم مناقشته حاليا، لكن السلطات تخطط لتعزيز قطاع الدفاع. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T03:37+0000
2023-02-16T03:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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شيسيناو - سبوتنيك. وقالت ساندو عبر قناة TVR1 التلفزيونية: "لا تثار مسألة إلغاء الحياد الآن. بما أن هذا مكتوب في الدستور، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على الحياد".وأضافت: "في الوقت نفسه، من الضروري دحض الكذبة القائلة بأن الحياد لا يسمح بتعزيز نظام الدفاع. نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث عما إذا كان بإمكاننا أن نضمن السلام والأمن".وقالت إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت على مولدوفا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفة: "تمكنا من الحصول على مساعدة من الدول الصديقة لنظام الدفاع، لكننا فشلنا في الحصول على الدعم لنظام الدفاع الجوي. هذا موضوع نناقشه باستمرار".وفي يناير، قالت ساندو، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل قبولها في تحالف عسكري.ولم تذكر ساندو الناتو على وجه التحديد ولكنها ذكرت مرارا أنه يمكن مراجعة بند الحياد في الدستور إذا قرر المولدوفيون أنهم يريدون التقارب مع الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مولدوفا: ليس لدينا خطط لإلغاء الحياد بعد ولكن نريد تعزيز الدفاع

03:37 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة مولدوفا مايا ساندو
رئيسة مولدوفا مايا ساندو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Стрингер
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قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن إلغاء الوضع المحايد للبلاد لا تتم مناقشته حاليا، لكن السلطات تخطط لتعزيز قطاع الدفاع.
شيسيناو - سبوتنيك. وقالت ساندو عبر قناة TVR1 التلفزيونية: "لا تثار مسألة إلغاء الحياد الآن. بما أن هذا مكتوب في الدستور، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على الحياد".
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
ستولتنبرغ: دول الناتو تتفق على تكثيف الدعم لقدرات جورجيا ومولدوفا الدفاعية
أمس, 12:40 GMT
وأضافت: "في الوقت نفسه، من الضروري دحض الكذبة القائلة بأن الحياد لا يسمح بتعزيز نظام الدفاع. نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث عما إذا كان بإمكاننا أن نضمن السلام والأمن".
وقالت إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت على مولدوفا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية، مضيفة: "تمكنا من الحصول على مساعدة من الدول الصديقة لنظام الدفاع، لكننا فشلنا في الحصول على الدعم لنظام الدفاع الجوي. هذا موضوع نناقشه باستمرار".
وفي يناير، قالت ساندو، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل قبولها في تحالف عسكري.
ولم تذكر ساندو الناتو على وجه التحديد ولكنها ذكرت مرارا أنه يمكن مراجعة بند الحياد في الدستور إذا قرر المولدوفيون أنهم يريدون التقارب مع الناتو.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:54 GMT
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