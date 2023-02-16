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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/نيوزويك-الولايات-المتحدة-منحت-أوكرانيا-الفرصة-الأخيرة-1073592105.html
"نيوزويك": الولايات المتحدة منحت أوكرانيا "الفرصة الأخيرة"
"نيوزويك": الولايات المتحدة منحت أوكرانيا "الفرصة الأخيرة"
أشار تقرير نشر في وسائل الإعلام الغربية إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجهوا إشارات إلى أوكرانيا تفيد بأن المساعدات الغربية المقدمة إلى كييف "ليست بلا حدود". 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:37+0000
2023-02-16T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته "نيوزويك" نقلا عن الأستاذ في جامعة لندن، روب سينغ، فإن الآراء قد تتقلب وتتغير بحسب مقدار المساهمة الأوروبية في دعم كييف، حيث من المرجح أن يبدأ المنتقدون المحليون في التشكيك بالدور القيادي لواشنطن في تقديم المساعدة في حال كان ينظر لدول الناتو على أنها تقدم دعما غير كاف أو منقسمة بشأن أوكرانيا.وأضاف كلارك أن هذه مهمة صعبة إلى حد ما بالنسبة للجيش الأوكراني.أشارت روسيا مرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة، وأعربت عن قلقها بشأن حشد قواتها في أوروبا. وحذرت موسكو من أن المساعدات العسكرية الغربية لن تبشر بالخير لأوكرانيا وستطيل الصراع فقط، وأن عمليات نقل الأسلحة ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

"نيوزويك": الولايات المتحدة منحت أوكرانيا "الفرصة الأخيرة"

09:37 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 16.02.2023)
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أشار تقرير نشر في وسائل الإعلام الغربية إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجهوا إشارات إلى أوكرانيا تفيد بأن المساعدات الغربية المقدمة إلى كييف "ليست بلا حدود".
بحسب التقرير الذي نشرته "نيوزويك" نقلا عن الأستاذ في جامعة لندن، روب سينغ، فإن الآراء قد تتقلب وتتغير بحسب مقدار المساهمة الأوروبية في دعم كييف، حيث من المرجح أن يبدأ المنتقدون المحليون في التشكيك بالدور القيادي لواشنطن في تقديم المساعدة في حال كان ينظر لدول الناتو على أنها تقدم دعما غير كاف أو منقسمة بشأن أوكرانيا.

أضاف مايكل كلارك الأستاذ بجامعة كينغز كوليدج في لندن، أنه يتوجب على كييف اتخاذ خطوات معينة لمواصلة تلقي الدعم، مشيرا إلى الإشارات الحالية على إحجام محتمل عن الاستمرار، هي في الحقيقة مجرد تعبير عن حقيقة أن كييف لا يجب أن تستمر في القتال هذا العام فحسب، بل أيضا أن تشكل نقطة تحول حاسمة في ساحة المعركة، والتي بطريقة ما تغير الديناميكيات بشكل واضح لصالحها.

وأضاف كلارك أن هذه مهمة صعبة إلى حد ما بالنسبة للجيش الأوكراني.
قاعدة عسكرية بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الصراع في أوكرانيا يتسبب بمشكلة خطيرة في مستودعات الأسلحة الغربية
08:05 GMT
أشارت روسيا مرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة، وأعربت عن قلقها بشأن حشد قواتها في أوروبا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
وحذرت موسكو من أن المساعدات العسكرية الغربية لن تبشر بالخير لأوكرانيا وستطيل الصراع فقط، وأن عمليات نقل الأسلحة ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT
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