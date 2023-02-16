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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/واشنطن-جميع-المنشآت-العسكرية-الروسية-في-شبه-جزيرة-القرم-تعتبر-أهدافًا-مشروعة-1073632125.html
واشنطن: جميع المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم تعتبر أهدافًا مشروعة
واشنطن: جميع المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم تعتبر أهدافًا مشروعة
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أنه لا يمكن تحقيق الأمن في أوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنشآت العسكرية... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T23:05+0000
2023-02-16T23:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العام
جمهورية القرم الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت نولاند إن لدى روسيا منشآت عسكرية ضخمة حولتها موسكو إلى نقاط لوجستية مهمة في شبه جزيرة القرم، "وتعتبر أهدافًا مشروعة، أوكرانيا تقصفها ونحن ندعم هذا الأمر".وأضافت: "لا يمكن تحقيق أمن أوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم".وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، في أعقاب انقلاب في أوكرانيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضها الخاصة، ولكنها محتلة مؤقتا.وصرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان القرم ديمقراطيا، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوّتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "مغلقة".
https://sputnikarabic.ae/20230216/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تشجع-أوكرانيا-بنشاط-على-استعادة-شبه-جزيرة-القرم--1073579435.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العام, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العام, جمهورية القرم الروسية

واشنطن: جميع المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم تعتبر أهدافًا مشروعة

23:05 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Валерий Мельников
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أنه لا يمكن تحقيق الأمن في أوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم، مؤكدة في الوقت نفسه أن المنشآت العسكرية الروسية في القرم تعتبر أهدافًا مشروعة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت نولاند إن لدى روسيا منشآت عسكرية ضخمة حولتها موسكو إلى نقاط لوجستية مهمة في شبه جزيرة القرم، "وتعتبر أهدافًا مشروعة، أوكرانيا تقصفها ونحن ندعم هذا الأمر".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا بنشاط على استعادة شبه جزيرة القرم
04:59 GMT
وأضافت: "لا يمكن تحقيق أمن أوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم".
وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس/آذار 2014، في أعقاب انقلاب في أوكرانيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضها الخاصة، ولكنها محتلة مؤقتا.
وصرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان القرم ديمقراطيا، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوّتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "مغلقة".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:22 GMT
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