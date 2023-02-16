https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-خارجية-جنوب-السودان-جوبا-تلقت-دعوة-إلى-قمة-روسيا-أفريقيا-وستؤكد-مشاركتها-بحلول-الوقت-1073593579.html
وزير خارجية جنوب السودان: جوبا تلقت دعوة إلى قمة روسيا-أفريقيا وستؤكد مشاركتها بحلول الوقت
وزير خارجية جنوب السودان: جوبا تلقت دعوة إلى قمة روسيا-أفريقيا وستؤكد مشاركتها بحلول الوقت
أكد وزير الخارجية في جنوب السودان، مييك آيي دينق، اليوم الخميس، تلقي بلاده الدعوة لحضور القمة الروسية الأفريقية، المقرر عقدها في يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
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أديس أبابا- سبوتنيك. وقال وزير خارجية جنوب السودان، في مقابلة مع كالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا دعوة، وأعتقد أن رئيسنا سيكون قادرا على التأكيد بمجرد حلول الوقت. لكنه شارك آخر مرة، ولقد تلقينا الدعوة رسميا".وفي الحديث عن العلاقات الثنائية بين جنوب السودان وروسيا، أفاد دينق، بأن بلاده تسعي "لبناء وتعميق العلاقات الثنائية بين الدولتين"، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه موسكو إلى جوبا في مجلس الأمن الدولي.وقال: "موسكو تساعدنا في معظم المجالات، لا سيما على المستوى الثنائي. كما تعلمون، في مجلس الأمن الدولي، يخضع جنوب السودان للعقوبات، وفي كل مرة نطلب فيها المساعدة من روسيا الاتحادية. لقد تعمقت العلاقات ونواصل بناءها وتعميقها".وكان وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا دعت جميع الدول الأفريقية للمشاركة في القمة، على عكس أمريكا التي امتنعت عن دعوة بعض الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، إلى قمة "الولايات المتحدة-أفريقيا" التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/خبراء-الشراكة-الاقتصادية-بين-روسيا-وأفريقيا-تخلص-الدول-من-القبضة-الغربية-الاستعمارية-1073325096.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية جنوب السودان: جوبا تلقت دعوة إلى قمة روسيا-أفريقيا وستؤكد مشاركتها بحلول الوقت
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أكد وزير الخارجية في جنوب السودان، مييك آيي دينق، اليوم الخميس، تلقي بلاده الدعوة لحضور القمة الروسية الأفريقية، المقرر عقدها في يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ الروسية"، مضيفاً أن رئيس البلاد سيؤكد مشاركته بمجرد حلول الوقت.
أديس أبابا- سبوتنيك
. وقال وزير خارجية جنوب السودان، في مقابلة مع كالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا دعوة، وأعتقد أن رئيسنا سيكون قادرا على التأكيد بمجرد حلول الوقت. لكنه شارك آخر مرة، ولقد تلقينا الدعوة رسميا".
وفي الحديث عن العلاقات الثنائية بين جنوب السودان وروسيا، أفاد دينق، بأن بلاده تسعي "لبناء وتعميق العلاقات الثنائية بين الدولتين"، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه موسكو إلى جوبا في مجلس الأمن الدولي.
وقال: "موسكو تساعدنا في معظم المجالات، لا سيما على المستوى الثنائي. كما تعلمون، في مجلس الأمن الدولي، يخضع جنوب السودان للعقوبات، وفي كل مرة نطلب فيها المساعدة من روسيا الاتحادية. لقد تعمقت العلاقات ونواصل بناءها وتعميقها".
وأضاف أن بلاده "تتطلع إلى بناء تعاون أفضل في المجال الاقتصادي مع روسيا الاتحادية، محدداً مجالات التعاون والبنية التحتية والتجارة والخبرة".
وكان وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا دعت جميع الدول الأفريقية للمشاركة في القمة، على عكس أمريكا التي امتنعت عن دعوة بعض الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، إلى قمة "الولايات المتحدة-أفريقيا"
التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.