https://sputnikarabic.ae/20230216/وفد-عسكري-مغربي-برئاسة-قائد-سلاح-المدفعية-يزور-إسرائيل-1073628675.html
وفد عسكري مغربي برئاسة قائد سلاح المدفعية يزور إسرائيل
وفد عسكري مغربي برئاسة قائد سلاح المدفعية يزور إسرائيل
أجرى القائد العام لسلاح المدفعية في الجيش المغربي، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على رأس بعثة عسكرية... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T20:06+0000
2023-02-16T20:06+0000
2023-02-16T20:06+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
تطبيع
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان "وفد رفيع من المدفعية الملكية يزور دولة إسرائيل، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المدفعية الملكية ونظيرتها بجيش الدفاع الإسرائيلي".وأوضح أن الوفد "زار بالمناسبة عدة مواقع عسكرية للتعرف على التحديات الميدانية التي تواجهها المدفعية الإسرائيلية".وذكر أدرعي أن "الزيارة تناولت تمتين العلاقات بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي، والتعرف على التحديات الماثلة أمام سلاح المدفعية".وكان رئيس أركان الجيش المغربي قد زار في أيلول/ سبتمبر الماضي إسرائيل في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الطرفين، حيث شارك في مؤتمر للأمن عقد في إسرائيل.كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك افيف كوخافي المغرب في زيارة رسمية استمرت أياما عدة، التقى خلالها بكبار القادة العسكريين والأمنيين في المغرب.وكان الجيش الإسرائيلي قد شارك لأول مرة بصفة مراقب في مناورات الأسد الأفريقي التي استضافتها المغرب الصيف الماضي.وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20221227/وكالة-الرئيس-الإسرائيلي-يشكر-ملك-المغرب-على-حماية-بلاده-لليهود-أثناء-الهولوكوست-1071675991.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, تطبيع, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, تطبيع, العالم العربي
وفد عسكري مغربي برئاسة قائد سلاح المدفعية يزور إسرائيل
تابعنا عبر
أجرى القائد العام لسلاح المدفعية في الجيش المغربي، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك على رأس بعثة عسكرية مغربية.
القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي ادرعي، في بيان "وفد رفيع من المدفعية الملكية يزور دولة إسرائيل، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المدفعية الملكية ونظيرتها بجيش الدفاع الإسرائيلي".
27 ديسمبر 2022, 19:45 GMT
وأوضح أن الوفد "زار بالمناسبة عدة مواقع عسكرية للتعرف على التحديات الميدانية التي تواجهها المدفعية الإسرائيلية".
وذكر أدرعي أن "الزيارة تناولت تمتين العلاقات بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي، والتعرف على التحديات الماثلة أمام سلاح المدفعية".
وكان رئيس أركان الجيش المغربي قد زار في أيلول/ سبتمبر الماضي إسرائيل في زيارة رسمية
هدفت إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين الطرفين، حيث شارك في مؤتمر للأمن عقد في إسرائيل.
كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك افيف كوخافي المغرب في زيارة رسمية استمرت أياما عدة، التقى خلالها بكبار القادة العسكريين والأمنيين في المغرب.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شارك لأول مرة بصفة مراقب في مناورات الأسد الأفريقي التي استضافتها المغرب الصيف الماضي.
وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.