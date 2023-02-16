https://sputnikarabic.ae/20230216/-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-لا-يعتزم-تعزيز-العلاقات-مع-موسكو-1073605748.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع موسكو
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع موسكو
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع روسيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:02+0000
2023-02-16T12:02+0000
2023-02-16T12:02+0000
روسيا
وزير الخارجية الأمريكي
العلاقات الثنائية
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال اجتماع عُقد في مدينة تشيليابينسك الروسية، إن "قادة الدول الغربية قدموا وعودا شفوية لسنوات عديدة أو وقعوا وثائق مختلفة لتطوير علاقات الشراكة مع روسيا".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن بلاده لن ترى اتجاهاً نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط.وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع يوم الموظف الدبلوماسي، الذي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "لا أعتقد أننا سنرى على المدى المتوسط أي اتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فلا توجد إشارات مسبقة لذلك".واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تريد أن تصبح معاهدة "نيو ستارت" ضحية أخرى لمسار الولايات المتحدة في تفكيك البنية الأمنية.وفي سياق آخر، لفت ريابكوف إلى أن موسكو تراقب بقلق أن الغرب لا يضع لنفسه أي قيود ذاتية على إمدادات كييف بالأسلحة، مضيفاً أن روسيا لا تصدق وجود "اتفاقيات سرية معينة" تقضي بعدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة أو المعدات العسكرية في أي مكان وبأي شكل من الأشكال
https://sputnikarabic.ae/20230209/ريابكوف-لـسبوتنيك-لا-أعتقد-أننا-سنرى-اتجاها-نحو-تحسين-العلاقات-مع-واشنطن-1073304927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, العلاقات الثنائية, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, العلاقات الثنائية, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع موسكو
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال اجتماع عُقد في مدينة تشيليابينسك الروسية، إن "قادة الدول الغربية قدموا وعودا شفوية لسنوات عديدة أو وقعوا وثائق مختلفة لتطوير علاقات الشراكة مع روسيا".
"ومع ذلك، كما أظهرت التصريحات الأخيرة لبعض القادة الغربيين، فقد تم خداعنا عمدا، سعيا وراء أهدافهم الأنانية فقط. لم تكن هناك نية بالوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها. فقد حلموا وحلموا بانهيار روسيا".
نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن بلاده لن ترى اتجاهاً نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط.
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع يوم الموظف الدبلوماسي، الذي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "لا أعتقد أننا سنرى على المدى المتوسط أي اتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فلا توجد إشارات مسبقة لذلك".
واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تريد أن تصبح معاهدة "نيو ستارت" ضحية أخرى لمسار الولايات المتحدة في تفكيك البنية الأمنية.
وفي سياق آخر، لفت ريابكوف إلى أن موسكو تراقب بقلق أن الغرب لا يضع لنفسه أي قيود ذاتية على إمدادات كييف بالأسلحة، مضيفاً أن روسيا لا تصدق وجود "اتفاقيات سرية معينة" تقضي بعدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة أو المعدات العسكرية في أي مكان وبأي شكل من الأشكال