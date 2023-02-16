https://sputnikarabic.ae/20230216/-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-لا-يعتزم-تعزيز-العلاقات-مع-موسكو-1073605748.html

سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع موسكو

سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع موسكو

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب لا يعتزم تعزيز العلاقات مع روسيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T12:02+0000

2023-02-16T12:02+0000

2023-02-16T12:02+0000

روسيا

وزير الخارجية الأمريكي

العلاقات الثنائية

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف، خلال اجتماع عُقد في مدينة تشيليابينسك الروسية، إن "قادة الدول الغربية قدموا وعودا شفوية لسنوات عديدة أو وقعوا وثائق مختلفة لتطوير علاقات الشراكة مع روسيا".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن بلاده لن ترى اتجاهاً نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط.وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع يوم الموظف الدبلوماسي، الذي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "لا أعتقد أننا سنرى على المدى المتوسط ​​أي اتجاه نحو تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فلا توجد إشارات مسبقة لذلك".واعتبر ريابكوف أن موسكو لا تريد أن تصبح معاهدة "نيو ستارت" ضحية أخرى لمسار الولايات المتحدة في تفكيك البنية الأمنية.وفي سياق آخر، لفت ريابكوف إلى أن موسكو تراقب بقلق أن الغرب لا يضع لنفسه أي قيود ذاتية على إمدادات كييف بالأسلحة، مضيفاً أن روسيا لا تصدق وجود "اتفاقيات سرية معينة" تقضي بعدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة أو المعدات العسكرية في أي مكان وبأي شكل من الأشكال

https://sputnikarabic.ae/20230209/ريابكوف-لـسبوتنيك-لا-أعتقد-أننا-سنرى-اتجاها-نحو-تحسين-العلاقات-مع-واشنطن-1073304927.html

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روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, العلاقات الثنائية, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)