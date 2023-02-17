https://sputnikarabic.ae/20230217/أطول-النزاعات-العسكرية-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1073604870.html
أطول النزاعات العسكرية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أطول النزاعات العسكرية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تحولت الصراعات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر في منطقة دول الشرقين الأدنى والأوسط إلى واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم. أعدّ لكم فريق "سبوتنيك" رسما... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:00+0000
2023-02-17T06:00+0000
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أطول النزاعات العسكرية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
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تحولت الصراعات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر في منطقة دول الشرقين الأدنى والأوسط إلى واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم. أعدّ لكم فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا بأهم الصراعات التي حدثت في المنطقة خلال السبعين عامًا الماضية.