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https://sputnikarabic.ae/20230217/إصابة-شخص-واحد-خلال-الهبوط-الاضطراري-لمروحية-في-مدينة-سخالين-الروسية-1073636295.html
إصابة شخص واحد خلال الهبوط الاضطراري لمروحية في مدينة سخالين الروسية
إصابة شخص واحد خلال الهبوط الاضطراري لمروحية في مدينة سخالين الروسية
صرح المتحدث الرسمي باسم جهاز الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، بإصابة شخص واحد خلال الهبوط الاضطراري لمروحية في مدينة سخالين الروسية وتم نقله إلى المستشفى. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T08:05+0000
2023-02-17T08:06+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم إجلاء أحد الضحايا من موقع الهبوط الاضطراري للمروحية "روبينسون" إلى المستشفى الإقليمي"، دون أن يحدد حالة الأشخاص الآخرين على متن الطائرة. بدوره، قال المكتب الصحفي للطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك":وأضاف المكتب أن رجال الإنقاذ انتقلوا إلى مكان الهبوط الاضطراري للطائرة على عربات الثلوج، وأن هناك مروحية إنقاذ من طراز "مي-8" جاهزة للإقلاع.
https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تصنع-86-مروحية-مي-8-من-طرازات-مختلفة-1073610181.html
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روسيا

إصابة شخص واحد خلال الهبوط الاضطراري لمروحية في مدينة سخالين الروسية

08:05 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 17.02.2023)
© AP Photoمروحية كا 32 الروسية
مروحية كا 32 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo
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صرح المتحدث الرسمي باسم جهاز الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، بإصابة شخص واحد خلال الهبوط الاضطراري لمروحية في مدينة سخالين الروسية وتم نقله إلى المستشفى.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "تم إجلاء أحد الضحايا من موقع الهبوط الاضطراري للمروحية "روبينسون" إلى المستشفى الإقليمي"، دون أن يحدد حالة الأشخاص الآخرين على متن الطائرة. بدوره، قال المكتب الصحفي للطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك":

تم استلام رسالة حول الهبوط الاضطراري لمروحية من طراز"روبينسون أر-44"، شمال شرق جبل كراسنايا من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ في منطقة سخالين.

أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
روسيا تصنع 86 مروحية "مي-8" من طرازات مختلفة
أمس, 13:30 GMT
وأضاف المكتب أن رجال الإنقاذ انتقلوا إلى مكان الهبوط الاضطراري للطائرة على عربات الثلوج، وأن هناك مروحية إنقاذ من طراز "مي-8" جاهزة للإقلاع.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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