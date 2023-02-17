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https://sputnikarabic.ae/20230217/إعلام-الغرب-تسمم-في-محاولة-إيذاء-روسيا-1073634584.html
إعلام: الغرب "تسمم" في محاولة إيذاء روسيا
إعلام: الغرب "تسمم" في محاولة إيذاء روسيا
أشار تقرير إعلامي أن وضع سقف سعر للنفط الروسي عزز من اقتصاد روسيا، وكان له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الغربية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:52+0000
2023-02-17T06:52+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تشاينا ديلي" فإن أسعار النفط المرتفعة كانت نعمة على روسيا ولعنة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التضخم - العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم في الدول الغربية، الناجم عن العقوبات المعادية لروسيا، إلى حدوث إضرابات وزيادة الجريمة بسبب انخفاض الأجور.أشار المقال إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين، بينما انخفضت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.خلص المقال إلى أن "التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الروسي جديرة بالملاحظة".أدت ضغوط العقوبات على موسكو إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. أكد فلاديمير بوتين أن روسيا تتحمل بهدوء تيار العقوبات المستمرة المفروضة من الخارج. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي لواشنطن وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230216/نولاند-واشنطن-ومجموعة-السبع-تفرضان-عقوبات-شاملة-على-روسيا-في-24-فبراير--1073624192.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

إعلام: الغرب "تسمم" في محاولة إيذاء روسيا

06:52 GMT 17.02.2023
© AP Photo / Sue Ogrockiمؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Sue Ogrocki
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أشار تقرير إعلامي أن وضع سقف سعر للنفط الروسي عزز من اقتصاد روسيا، وكان له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الغربية.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تشاينا ديلي" فإن أسعار النفط المرتفعة كانت نعمة على روسيا ولعنة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التضخم - العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي.
أشار التقرير أن خفض روسيا لإنتاج النفط بعد فرض العقوبات سيؤدي إلى "صعوبات في السوق وزيادة أسعار الوقود".
بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم في الدول الغربية، الناجم عن العقوبات المعادية لروسيا، إلى حدوث إضرابات وزيادة الجريمة بسبب انخفاض الأجور.
أشار المقال إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين، بينما انخفضت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير
أمس, 17:50 GMT
خلص المقال إلى أن "التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الروسي جديرة بالملاحظة".
أدت ضغوط العقوبات على موسكو إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. أكد فلاديمير بوتين أن روسيا تتحمل بهدوء تيار العقوبات المستمرة المفروضة من الخارج. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي لواشنطن وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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