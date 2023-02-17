إعلام: تركيا رفضت السماح لقوة أمنية إسرائيلية بحماية وفدها الإغاثي بعد الزلزال
© Sputnik . Sertac Kayar / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمانمرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن.
© Sputnik . Sertac Kayar/
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، برفض السلطات التركية السماح لقوة أمنية إسرائيلية بحماية وفدها الإغاثي الذي وصل البلاد، الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السلطات التركية رفضت مرافقة وحدة من نخبة القوات الجوية الإسرائيلية المعروفة باسم "شيلداغ" للوفد الإغاثي لبلادهم، بعدما جردتهم من أسلحتهم ووسائلهم الخاصة بهم.
נחשפת תקרית במשלחת לטורקיה: לוחמי שלדג אולצו להפקיד את הנשקhttps://t.co/gpnQBgmvqE pic.twitter.com/2qFigZxhsC— ynet עדכוני (@ynetalerts) February 17, 2023
وأوضحت الصحيفة أن تلك الوحدة أجبرت على تسليم أسلحتها إلى السلطات التركية فور وصولها الأراضي التركية، وأشار لهم الأتراك بأن حمل السلاح وسط الفرق الإغاثية غير مقبول في بلادهم، وأنه عليهم التصرف والتعامل مع الأمر كغيرهم من الوفود الدولية الأخرى التي عملت في تركيا.
وحاول ممثلو السفارة الإسرائيلية في أنقرة التدخل في الأمر، وعدم تسليم الأسلحة إلى أنهم حصلوا على الإجابة نفسها بأنه لا يمكن السماح لهم بالتواجد بالأسلحة وسط الوفود الدولية الأخرى.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الوفد الطبي الإسرائيلي الذي سافر إلى تركيا للمساعدة في إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، نجح في إنقاذ 19 شخصا، كما تمكن من إعادة فتح المستشفى المحلي في مدينة كهرمان مرعش.
10 فبراير, 10:35 GMT
ويذكر أن الطاقم الإسرائيلي الذي وصل إلى تركيا، بلغ نحو 450 شخصا، حيث تم تدشين المستشفى في مدينة كهرمان مرعش التركية.
وضم الوفد الطبي الإسرائيلي العامل في المستشفى ما يقرب من 140 طبيبا وممرضا وصيدلانيا ومسعفين آخرين ممثلين عن نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة ومنظمات إسرائيلية أخرى.
أوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي على "تويتر"، أن وفد بلاده الطبي نجح في إعادة فتح مستشفى محلي في تركيا، بعد أن هجره خلال الزلزال الأخير، وسيقدم الآن العلاج الطبي للمصابين في المنطقة، من خلال استخدامه للمعدات والأجهزة الطبية التي تم جلبها من تل أبيب.
״ענפי זית״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 10, 2023
משלחת הסיוע הרפואי של צה״ל שבטורקיה, החלה היום לתת מענה רפואי בבית חולים מקומי בעיר קהרמאנמרש.
לראשונה, המשלחת סייעה בפתיחה מחודשת של בית חולים מקומי לאחר שננטש בעת רעידת האדמה, וכעת תעניק בו טיפול רפואי לנפגעים באזור.
באמצעות ציוד ומכשור רפואי שהגיע מהארץ >> pic.twitter.com/n6X4xrwAlA
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإقلاع طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وعلى متنها 250 من عناصر وفد طبي إلى تركيا مع تجهيزات لإقامة مستشفى ميداني، وفق الصحيفة، فيما هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد، الاثنين.
وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا.
8 فبراير, 14:33 GMT
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن ما يزيد عن 42 ألف شخص، منهم 38044 قتيلا في تركيا وحدها.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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