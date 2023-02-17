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إيران تعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد
إيران تعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد
علق كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيراني، على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T07:22+0000
2023-02-17T07:41+0000
إيران
معتقل
العالم
الشرطة الأمريكية
ألاباما
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ونشر غريب آبادي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، دان فيها جريمة وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد.وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الوفاة تعد قضية أخرى مروعة من الإساءة الأمريكية للسجناء والمعاملة العنيفة لهم، بدعوى أن وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد القارس هو أمر مروَّع.وقال كاظم غريب آبادي:وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي، أن مواطنا أمريكيا لقى حتفه بسبب البرد القارس بعد احتجازه في مركز للشرطة بمقاطعة ووكر بولاية ألاباما.وأوضحت الصحيفة أن عائلة المواطن الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما، رفعت قضية على شرطة الولاية بدعوى وضع عائلها على كرسي التقييد وتجمده حتى الموت.
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إيران, معتقل, العالم, الشرطة الأمريكية, ألاباما
إيران, معتقل, العالم, الشرطة الأمريكية, ألاباما

إيران تعلق على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد

07:22 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 17.02.2023)
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
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علق كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيراني، على وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد.
ونشر غريب آبادي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، دان فيها جريمة وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد.
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وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الوفاة تعد قضية أخرى مروعة من الإساءة الأمريكية للسجناء والمعاملة العنيفة لهم، بدعوى أن وفاة معتقل لدى الشرطة الأمريكية بسبب البرد القارس هو أمر مروَّع.
وقال كاظم غريب آبادي:

في الحقيقة، إنه أمر مروّع ألا توجد آلية لحقوق الإنسان تجرؤ على التساؤل أو كشف عمق هذه المأساة.

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي، أن مواطنا أمريكيا لقى حتفه بسبب البرد القارس بعد احتجازه في مركز للشرطة بمقاطعة ووكر بولاية ألاباما.
وأوضحت الصحيفة أن عائلة المواطن الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما، رفعت قضية على شرطة الولاية بدعوى وضع عائلها على كرسي التقييد وتجمده حتى الموت.
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