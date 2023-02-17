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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 38044 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 38044 شخصا
ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، في الـ6 من الشهر الجاري إلى 38044 قتيلا، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T00:55+0000
2023-02-17T01:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان، اليوم الجمعة: "ارتفع عدد القتلى إلى 38044".هذا وتمكنت فرق البحث من إنقاذ اليوم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بعد قضائه 260 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية بولاية هاتاي جنوب تركيا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 38044 شخصا

00:55 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 01:34 GMT 17.02.2023)
© AP Photo / Emrah Gurelتبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023.
تبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، في الـ6 من الشهر الجاري إلى 38044 قتيلا، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان، اليوم الجمعة: "ارتفع عدد القتلى إلى 38044".
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هذا وتمكنت فرق البحث من إنقاذ اليوم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بعد قضائه 260 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية بولاية هاتاي جنوب تركيا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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