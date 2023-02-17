https://sputnikarabic.ae/20230217/الأجهزة-الأمنية-الرومانية--تتعامل-مع-ظرف-مشبوه-تسلمته-السفارة-الروسية-1073658844.html
الأجهزة الأمنية الرومانية تحقق في مغلف مشبوه تسلمته السفارة الروسية
الأجهزة الأمنية الرومانية تحقق في مغلف مشبوه تسلمته السفارة الروسية
أفادت الأجهزة الخاصة الرومانية أنها ضبطت ظرفا مشبوها للتحقق منه، استلمته السفارة الروسية في بوخارست. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T14:01+0000
2023-02-17T14:01+0000
2023-02-17T14:02+0000
العالم
رومانيا
طرد مشبوه
روسيا
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وقال جهاز المخابرات في بيان: "بعد ظهر هذا اليوم، توجهت مجموعات من فرق المتفجرات التابعة لدائرة جهاز المخابرات الرومانية إلى السفارة الروسية لبدء الإجراءات المعيارية لمغلف مشبوه. وبعد فحص أولي، تم نقله بعيدا وبأمان لفحصه".وفقا للإجراءات المتبعة، سيتم فحص الظرف في المؤسسات المتخصصة لإزالة كل الشكوك حول المواد المحتملة التي قد تكون خطيرة، حيث تعمل دائرة المعلومات الرومانية مع وزارة الداخلية.وأعلنت السفارة الروسية في البرازيل، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، أنها تسلمت طردا مجهول الهوية تم تدميره باستخدام المتفجرات.
https://sputnikarabic.ae/20220714/السلطات-البرازيلية-تدمر-طردا-مشبوها-وصل-إلى-السفارة-الروسية-1065069170.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رومانيا, طرد مشبوه, روسيا
العالم, رومانيا, طرد مشبوه, روسيا
الأجهزة الأمنية الرومانية تحقق في مغلف مشبوه تسلمته السفارة الروسية
14:01 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 14:02 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أفادت الأجهزة الخاصة الرومانية أنها ضبطت ظرفا مشبوها للتحقق منه، استلمته السفارة الروسية في بوخارست.
وقال جهاز المخابرات في بيان: "بعد ظهر هذا اليوم، توجهت مجموعات من فرق المتفجرات التابعة لدائرة جهاز المخابرات الرومانية إلى السفارة الروسية لبدء الإجراءات المعيارية لمغلف مشبوه. وبعد فحص أولي، تم نقله بعيدا وبأمان لفحصه".
وفقا للإجراءات المتبعة، سيتم فحص الظرف في المؤسسات المتخصصة لإزالة كل الشكوك حول المواد المحتملة التي قد تكون خطيرة، حيث تعمل دائرة المعلومات الرومانية مع وزارة الداخلية.
وأعلنت السفارة الروسية في البرازيل، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، أنها تسلمت طردا مجهول الهوية تم تدميره باستخدام المتفجرات.