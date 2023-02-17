الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة... صور
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
أنهى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مناورات عسكرية مشتركة على مستوى قيادة العمليات، حيث تدربا على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني.
وهدفت المناورات التي حملت اسم "باز البازلت" (Juniper Falcon) إلى تحسين عمل القوات، لخوض عمليات عسكرية مشتركة في مجالات متعددة، وعلى رأسها الدفاع الجوي.
حاكت المناورة منظومة دفاع جوي مدمجة تتشكل من السيناريوهات متعددة الساحات مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2023
كما تم التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الدفاع والجيش الأمريكي للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة. pic.twitter.com/1jJauTlEhV
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المناورات اختبرت مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية؛ وعززت العلاقات العملياتية بين الجيشين".
وأضاف: "المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة، تتشكل من السيناريوهات المتعددة الساحات، بالدمج مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة".
تم كذلك التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.
وأضاف: "المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة، تتشكل من السيناريوهات المتعددة الساحات، بالدمج مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة".
تم كذلك التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.
11 فبراير, 15:13 GMT
وأشار أدرعي إلى التركيز، خلال المناورات، على المشاركة والتعلم المتبادل في الحفاظ على حرية التصرف في بُعد "السبكتروم" (طيف التردد)، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والسيناريوهات الاستخبارية واللوجستية.
ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة "ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين".
ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة "ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين".