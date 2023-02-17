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الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة... صور
الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة... صور
أنهى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مناورات عسكرية مشتركة على مستوى قيادة العمليات، حيث تدربا على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T11:26+0000
2023-02-17T11:26+0000
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وهدفت المناورات التي حملت اسم "باز البازلت" (Juniper Falcon) إلى تحسين عمل القوات، لخوض عمليات عسكرية مشتركة في مجالات متعددة، وعلى رأسها الدفاع الجوي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المناورات اختبرت مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية؛ وعززت العلاقات العملياتية بين الجيشين".وأضاف: "المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة، تتشكل من السيناريوهات المتعددة الساحات، بالدمج مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة".تم كذلك التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.وأشار أدرعي إلى التركيز، خلال المناورات، على المشاركة والتعلم المتبادل في الحفاظ على حرية التصرف في بُعد "السبكتروم" (طيف التردد)، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والسيناريوهات الاستخبارية واللوجستية.ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة "ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على خوض عمليات عسكرية مشتركة... صور

11:26 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أنهى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مناورات عسكرية مشتركة على مستوى قيادة العمليات، حيث تدربا على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني.
وهدفت المناورات التي حملت اسم "باز البازلت" (Juniper Falcon) إلى تحسين عمل القوات، لخوض عمليات عسكرية مشتركة في مجالات متعددة، وعلى رأسها الدفاع الجوي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المناورات اختبرت مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية؛ وعززت العلاقات العملياتية بين الجيشين".

وأضاف: "المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة، تتشكل من السيناريوهات المتعددة الساحات، بالدمج مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة".

تم كذلك التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية جيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.
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وأشار أدرعي إلى التركيز، خلال المناورات، على المشاركة والتعلم المتبادل في الحفاظ على حرية التصرف في بُعد "السبكتروم" (طيف التردد)، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والسيناريوهات الاستخبارية واللوجستية.

ووفقا لأدرعي، تأتي هذه المناورة "ضمن سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وهي تشكل معلما آخر في العلاقة بين الجيشين".
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