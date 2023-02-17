https://sputnikarabic.ae/20230217/الجيش-البيلاروسي-ينشئ-مشفى-ميدانيا-في-حلب-لخدمة-متضرري-الزلزال-1073655399.html
الجيش البيلاروسي ينشئ مشفى ميدانيا في حلب لخدمة متضرري الزلزال
الجيش البيلاروسي ينشئ مشفى ميدانيا في حلب لخدمة متضرري الزلزال
أقام الجيش البيلاروسي مشفى ميدانيًا في حي (بستان الزهرة) في مدينة حلب، لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:38+0000
2023-02-17T12:38+0000
2023-02-17T12:38+0000
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المشفى الميداني الذي أقيم في حي منطقة ملاصقة لحي (المشارقة) الذي شهد أضرارا جسيمة تجلت بوفاة عدد كبير من المدنيين وإصابة المئات تحت المباني المنهارة بفعل الزلزال، بدأ على الفور بتقديم الرعاية الطبية للمتضررين والسكان على حد سواء.وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن إنشاء المشفى تم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، على أن يستمر في تقديم خدماته حتى عودة الاستقرار إلى المنطقة.وفور انطلاق عمله، توافد عدد كبير من الأهالي إلى المشفى الميداني، حيث قام كادره الطبي والتمريضي بتقديم الخدمات العلاجية لهم، كما قام بتزويدهم بالأدوية الضرورية لحالاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230217/عبور-نحو-100-شاحنة-مساعدات-أممية-من-تركيا-إلى-شمال-غرب-سوريا-منذ-بدء-عمليات-الإغاثة-1073653950.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك
الجيش البيلاروسي ينشئ مشفى ميدانيا في حلب لخدمة متضرري الزلزال
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أقام الجيش البيلاروسي مشفى ميدانيًا في حي (بستان الزهرة) في مدينة حلب، لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي.
المشفى الميداني الذي أقيم في حي منطقة ملاصقة لحي (المشارقة) الذي شهد أضرارا جسيمة تجلت بوفاة عدد كبير من المدنيين وإصابة المئات تحت المباني المنهارة بفعل الزلزال، بدأ على الفور بتقديم الرعاية الطبية للمتضررين والسكان على حد سواء.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن إنشاء المشفى تم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، على أن يستمر في تقديم خدماته حتى عودة الاستقرار إلى المنطقة.
وفور انطلاق عمله، توافد عدد كبير من الأهالي إلى المشفى الميداني، حيث قام كادره الطبي والتمريضي بتقديم الخدمات العلاجية لهم، كما قام بتزويدهم بالأدوية الضرورية لحالاتهم.