الرئيس الإماراتي: "البيت الإبراهيمي" منصة للتلاقي من أجل السلام.. وإسرائيل تعلق
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
قال محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إن نهج بلاده الثابت في مسيرتها هو بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع.
ونشر محمد بن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يعد صرحا للحوار الحضاري البنّاء، كما أنه منصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.
بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع نهج الإمارات الثابت في مسيرتها .. "بيت العائلة الإبراهيمية" صرح للحوار الحضاري البناء ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 16, 2023
ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، على تغريدة الرئيس الإماراتي، بأن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث التهاني إلى بيت العائلة الإبراهيمية الذي تم تدشينه في أبو ظبي".
رئيس #دولة_الامارات_العربية_المتحده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث التهاني الى "بيت العائلة الابراهيمية " الذي تم تدشينه امس في ابو ظبي@MohamedBinZayed— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 17, 2023
@israelintheUAE
تصوير https://t.co/HKvVaBNK0g pic.twitter.com/VUznbXN2uM
ويذكر أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا ومركزا تعليميا، ويقع مقره في جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
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ويشار إلى أن دولة الإمارات قد أعلنت في الثامن من الشهر الماضي إدراج دراسات الهولوكوست (المحارق اليهودية) في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".
وقالت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في بيان إن دراسة الهولوكوست ستدخل ضمن المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في البلاد.
ولفتت إلى أن دراسة الهولوكوست "ضرورية للبشرية".
ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.