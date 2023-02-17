https://sputnikarabic.ae/20230217/الرئيس-الإماراتي-البيت-الإبراهيمي-منصة-للتلاقي-من-أجل-السلام-وإسرائيل-تعلق-1073635828.html

الرئيس الإماراتي: "البيت الإبراهيمي" منصة للتلاقي من أجل السلام.. وإسرائيل تعلق

الرئيس الإماراتي: "البيت الإبراهيمي" منصة للتلاقي من أجل السلام.. وإسرائيل تعلق

قال محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إن نهج بلاده الثابت في مسيرتها هو بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T07:51+0000

2023-02-17T07:51+0000

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ونشر محمد بن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يعد صرحا للحوار الحضاري البنّاء، كما أنه منصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، على تغريدة الرئيس الإماراتي، بأن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبعث التهاني إلى بيت العائلة الإبراهيمية الذي تم تدشينه في أبو ظبي".ويذكر أن "بيت العائلة الإبراهيمية" يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا ومركزا تعليميا، ويقع مقره في جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.ويشار إلى أن دولة الإمارات قد أعلنت في الثامن من الشهر الماضي إدراج دراسات الهولوكوست (المحارق اليهودية) في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".وقالت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في بيان إن دراسة الهولوكوست ستدخل ضمن المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في البلاد.ولفتت إلى أن دراسة الهولوكوست "ضرورية للبشرية".ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://sputnikarabic.ae/20230112/وثيقة-الدول-المشاركة-في-قمة-النقب-تمهد-لمحادثات-سلام-بين-إسرائيل-والفلسطينيين--1072205875.html

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